«Чурилово» осенью запустит первый в Курганской области тепличный комплекс

Агрокомплекс «Чурилово», крупнейший на Урале производитель овощей и листовой зелени в закрытом грунте, осенью планирует запустить в Курганской области тепличный комбинат мощностью 10 тыс. т овощей в год. Как говорится в сообщении областной администрации, комплекс станет первым сельхозпредприятием в регионе по производству овощей в закрытом грунте. «Строительство тепличного комплекса идет с опережением плана. На площади 12,5 га забито свайное поле, на объект завезены металлоконструкции, параллельно осуществляется отсыпка грунта», — сообщает пресс-служба администрации.



2 апреля власти Курганской области утвердили проект по созданию инфраструктуры, необходимой для функционирования теплиц. Согласно предварительным подсчетам, на его реализацию потребуется 220 млн руб. По словам вице-губернатора Сергея Пугина, до сентября планируется обеспечить присоединение объекта к электросетям, построить газопровод, водопровод, подъездную дорогу протяженностью 2,7 км, а также обеспечить соответствие подъездной дороги необходимому классу покрытия.



В 2015 году губернатор Курганской области Алексей Кокорин побывал в челябинском агрокомплексе «Чурилово» и продегустировал его продукцию, сообщала пресс-служба главы региона. Два года спустя, в сентябре 2017-го он дал старт строительству тепличного предприятия «Мартыновский» в Курганской области. Площадь теплиц составит 12,5 га, каждая будет оснащена системами регулировки света, влажности, температуры и времени полива. При этом в начале строительства мощность тепличного комплекса оценивалась в 15 тыс. т овощных и 200 тыс. единиц зеленных культур в год. Планировалось, что продукция будет отправляться на рынки Курганской, а также Челябинской, Свердловской и Московской областей. Комплекс возводится с господдержкой по системе льготного кредитования, общий объем инвестиций оценивается в 3,4 млрд руб.



Тепличная отрасль сейчас остается одной из самых доходных в АПК, хотя этот показатель у разных производителей значительно разнится в зависимости от используемых технологий и стоимости электроэнергии, ранее говорил «Агроинвестору» партнер, руководитель центра компетенций в АПК компании КПМГ Виталий Шеремет. «Есть отдельные производители, которые показывают доходность по EBITDA вплоть до 70% (неаудированные данные, которые мы слышим от некоторых игроков)», — отмечал Шеремет. По информации Национального плодоовощного союза, в 2017 году в России введено в эксплуатацию 230 га тепличных комплексов, за последние пять лет их площадь выросла на 778 га до 2,6 тыс. га. Начиная с 2012 года объем инвестиций в строительство и модернизацию комплексов составил 200 млрд руб., из которых около 30 млрд руб. государство вложило в виде субсидий. За последние три года обеспеченность тепличными огурцами выросла до 84% с 68% в 2014-м, томатами — с 21% до 41%. По оценке президента Национального плодоовощного союза Сергея Королева, такие темпы сохранятся до полного насыщения рынка.



Агрокомплекс «Чурилово» зарегистрирован в 2011 году. Основным владельцем компании является бывший депутат Госдумы Сергей Вайнштейн, по данные kartoteka.ru. Производственные мощности располагаются в Челябинской области на базе основанного в 1948 году плодоовощного теплично-парникового комбината. В 2012 году «Чурилово» начало модернизацию комбината, объем инвестиций составил более 6,5 млрд руб. Согласно собственным данным компании, сейчас общая площадь теплиц составляет 25 га, объем производимой продукции — 25 тыс. т в год. Комплекс выращивает в защищенном грунте 25 наименований овощей и зеленных культур, в том числе 90 т огурцов и томатов и 15 тыс. штук зелени в день. Продукция реализуется в сети собственных торговых точек «Витамины с грядки». По данным kartoteka.ru, в 2016 году выручка предприятия составила 1,5 млрд руб., чистая прибыль — 22 млн руб.



Одновременно с «Мартыновским» агрокомплекс «Чурилово» строит второй тепличный комплекс в Челябинской области. В августе пресс-служба регионального Минсельхоза сообщала о выделении дочерней компании — ООО «Агропарк Урал» — льготного кредита под 5% в размере 4,4 млрд руб. Новый проект позволит в два раза увеличить производство овощей в Челябинской области.

