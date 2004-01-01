Агрокомплекс «Чурилово», крупнейший на Урале тепличный комбинат, ведет переговоры о покупке компании «Утиные фермы» в Челябинской области, сообщает «Коммерсантъ-Южный Урал». Эту информацию изданию подтвердил министр сельского хозяйства региона Сергей Сушков. По словам чиновника, основный инвестор предприятия столкнулся с финансовыми трудностями из-за значительной кредитной нагрузки. «Мы вынуждены были срочно начать работу по поиску нового инвестора, чтобы сохранить компанию, обладающую хорошим потенциалом», — отметил он.



По данным kartoteka.ru, компания «Утиные фермы» зарегистрирована в марте 2014 года, уставной капитал — 300,6 млн руб. 94,06% акций предприятия принадлежит ее гендиректору Сергею Костенко, 5,93% — АО «Челябплемптица», также аффилированной с Костенко. Обе доли находятся в залоге у Россельхозбанка. На сайте компании говорится, что годовой объем ее производства составляет 6,5 тыс. т, однако, как сообщает «Правда УрФО», предприятие пока не смогло выйти на полную мощность, поскольку ему не хватает оборотных средств на развитие бизнеса. Выручка компании в 2015 году составила 26,3 млн руб., убыток — 35 млн руб. Сумма займов и долгосрочных кредитов на конец 2015-го составляла 622 млн руб., следует из базы kartoteka.ru.



В марте этого года в Арбитражный суд Челябинской области поступило заявление о банкротстве «Утиных ферм» от компании «Амоэнерго» (Магнитогорск) из-за долга в 28 млн руб. по договору подряда на строительства дорог. В июне в дело о банкротстве птицекомплекса вступило АО «Газпром газораспределение Челябинск», его сумма требований составляет 943 тыс. руб. На рассмотрении находится еще несколько исков к «Утиным фермам» о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда, поставкам и возмездным оказаниям услуг. Общая сумма требований по ним — около 14,6 млн руб.



Сергей Сушков оценивает стоимость компании в 600 млн руб. — это половина от первоначальной стоимости актива с учетом вложенных средств инвесторов и кредитов, пишет «Коммерсантъ».



Между тем, агрохолдинг «Чурилово» 21 июня зарегистрировал новое юридическое лицо — компанию «Уралинвест» с уставным капиталом в 10 тыс. руб. Основной вид ее деятельности — разведение сельскохозяйственной птицы. Конечным бенефициаром агрокомплекса «Чурилово» является предприниматель, бывший депутат Госдумы Сергей Вайнштейн. На сайте компании говорится, что это самый крупный на Урале тепличный комбинат по выращиванию овощей и листовой зелени в закрытом грунте. Его общая площадь — 25 га, объем производства составляет 25 тыс. т продукции в год. По данным kartoteka.ru, выручка «Чурилово» в 2015 году достигла почти 1,2 млрд руб., чистая прибыль — около 2 млн руб.



Продажа и поиск инвесторов для банкротных активов — один из продолжающихся трендов M&A в агросекторе. Партнер консалтинговой компании «А8 Практика» Андрей Тихомиров отмечает увеличение числа сделок по приобретению крупными игроками локальных активов, которые находятся в непростой финансовой ситуации, с дисконтом к цене. Причем подобные сделки могут быть интересны как профильным, так и непрофильным инвесторам, которые диверсифицируют свой бизнес, добавляет руководитель проектов практики АПК консалтинговой группы «НЭО Центр» Екатерина Михалева. «Если говорить о качестве предлагаемых активов, то можно отметить, что ряд банкротных предприятий действительно достаточно интересны для инвестицией. В том числе с точки зрения позиций на региональном рынке и потенциала синергии с компанией-покупателем», — рассуждает она.

