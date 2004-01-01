Ростовский «Донстар» (входит в группу «Евродон») по итогам января-февраля 2017 года произвел 4,7 тыс. т мяса утки в живом весе, что на 11% превышает показатели аналогичного периода 2016-го. Всего, начиная с 2013 года, выпущено уже около 71 тыс. т продукции из мяса утки, сообщила пресс-служба компании. Кроме того, предприятие нарастило объемы производства инкубационного яйца: за первые два месяца года — на 7% до 2,3 млн шт.



Ассортимент продукции под маркой «Утолина» насчитывает свыше 100 наименований охлажденной и замороженной продукции, включая натуральные полуфабрикаты, маринадную группу, готовую продукцию (сырокопченые, вареные, варено-копченые и запеченные деликатесы), а также субпродукты. Более 10% занимает продукция глубокой переработки (колбасы, сосиски из мяса утки и т. д. ). С лета прошлого года предприятие выпускает сертифицированную продукцию группы «Халяль».



По данным BusinesStat, за период 2011—2015 годов производство мяса утки на птицеводческих предприятиях России выросло в 5,4 раза: с 7,5 тыс. до 40,5 тыс. т. Наибольший прирост — на 188% — был получен в 2014-м, как раз, когда «Донстар» стал наращивать свои объемы. Осенью 2015-го в Челябинской области был запущен еще один крупный проект по промышленному производству этого вида мяса — «Утиные фермы», Проектная мощность предприятия составляет 6,5 тыс. т продукции в год.



Натуральный объем продаж мяса утки в стране за тот же период вырос в 3,4 раза: с 12,4 тыс. до 42,7 тыс. т. В период до 2020 года реализация продолжит увеличиваться, что будет связано с возрастающим интересом населения к нетрадиционным для отечественного рынка видам мяса и с наращиванием промышленных объемов его производства, прогнозирует BusinesStat. По оценкам компании, в 2020 году продажи мяса утки составят 80,8 тыс. т, что превысит уровень 2015-го почти на 90%. В перспективе мощным драйвером роста рынка послужит преодоление кризисных явлений в экономике и, как следствие, увеличение реальных располагаемых доходов населения



«Донстар» — крупнейший в России производитель мяса утки. Агрокомплекс построен в Миллеровском районе Ростовской области. В промышленных масштабах проект стартовал в 2014 году, когда было произведено 17 тыс. т. В состав комплекса входит 16 производственных площадок, среди которых: инкубатор, птицеводческие участки родительского и коммерческого стада, птицекомбинат, комбикормовый завод, а также АБК и лаборатория.

