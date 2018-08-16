 Китайская Fosun стала совладельцем российской агротрейдинговой площадки — Агроинвестор
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Компании
Китайская Fosun стала совладельцем российской агротрейдинговой площадки
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
16 августа 2018
На онлайн-платформе Prod. Center идет торговля семью видами агропродукции
Ежедневно на платформе Prod. Center заключаются контракты на 325 млн рублей

Китайская Fosun International в мае купила 20% российской агроплатформы Prod. Center, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на представителя инвесткомпании AltaIR Capital Игоря Рябенького (фонды под ее управлением — портфельные инвесторы Prod. Center). Управляющий директор российской дочерней структуры Fosun — Fosun Eurasia Capital Игорь Даниленко подтвердил эту информацию. По его словам, Fosun этот проект заинтересовал успешной командой с солидным IT-опытом, а также опытом запуска бизнесов и выхода из венчурных проектов.

Prod. Center — российская агротрейдинговая площадка для производителей, переработчиков и ритейл-сетей. Согласно собственным данным, она является крупнейшей в стране. К середине августа 45% от общего количества отраслевых компаний работали на портале, 1,8 тыс. производителей и переработчиков выставляли продукцию на продажу, указано на сайте площадки. Средняя сумма заключаемых контрактов за последние четыре недели составила 325 млн руб. в день.

На онлайн-площадке ведутся торги семью видами продукции: свининой, говядиной, птицей, рыбой, молочными продуктами, зерном, овощами и фруктами. Сервис начал работу в феврале 2016 года, за семь месяцев этого года на Prod. Center проведено 22 тыс. торгов, реализовано товаров на 37 млрд руб. Покупатели и продавцы проводят расчеты вне платформы, однако, по словам представителя AltaIR Capital, до конца года авторизованным партнерам будет передан полный функционал по логистике, проверке качества, таможенному оформлению и оплате. Также до конца года появится возможность торговли с Китаем.

Комиссия Prod. Center составляет 0,25% от объема заключенных контрактов и взимается с организатора торгов, указано на сайте проекта. Оператором системы является ООО «ГК «Технологии трейдинга»», зарегистрированное в Москве в октябре 2016 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. По данным kartoteka.ru, компания с января 2018-го принадлежит кипрской «Трейдингтек Лтд». До этого времени ее владельцами были «Смарт медиа АДВ» Марка Шермана (74,9%) и «Джиэнби фанд рус» (25,1%). По словам представителя AltaIR Capital, Tradingtech получила три раунда инвестиций. Первым инвестировал австрийский фонд Stalker Fund, сейчас у его структуры, согласно реестру Кипра, 20%, пишут «Ведомости». Следующими пришли инвестиции венчурных фондов под управлением AltaIR Capital, сейчас у них свыше 11%.

Fosun International — одна из крупнейших инвестиционных компаний Китая с выручкой $13 млрд. Группа инвестирует в недвижимость, страхование, туризм, металлургию и др. Fosun, по данным реестра Кипра, выкупила допэмиссию Tradingtech Ltd., а также часть акций Stalker Fund и SNB Investment Inc. В прошлом году дочерняя структура Fosun также приобрела 90% акций московского бизнес-центра «Военторг» за $103,9 млн. По словам Игоря Даниленко, это первая инвестиция Fosun в российский b2b-сектор. «Как в любой венчурной инвестиции, рассчитываем на кратный рост проекта каждый год», — добавил он.

Интерес китайского инвестора закономерен с учетом перспектив увеличения поставок в КНР и другие азиатские страны, отмечает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Так, напомнил он, сейчас ведутся переговоры об открытии китайского рынка для российского мяса, и когда это произойдет, на площадку придет еще больше продавцов и покупателей. Кроме того, такая платформа позволяет реализовывать товар средним участникам рынка, не имеющим альтернативных способов продвигать продукцию. «Важно иметь в виду, что речь идет об онлайн торговой площадке с применением высоких цифровых технологий. По сути, некогда это был перспективный стартап, куда были привлечены достаточно молодые программисты, и он смог набрать популярность. Вполне логично, что теперь его выводят на зарубежные рынки», — сказал «Агроинвестору» Жарский.

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