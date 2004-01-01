Доля инвестиций с господдержкой достигла 46% -Агроинвестор

«В последние годы индекс инвестиций в основной капитал очень сильно реагирует на изменение ключевой ставки: при достаточно серьезном ее скачке до 17% в 2014 году индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2015-м снизился на 12,5%", — рассказал замглавы агроведомства Игорь Кузин. При этом он отметил, что повышение ставки сильнее повлияло на вложения в агросекторе, чем в целом по экономике, где отмечалось сокращение инвестиций на 10,1%.



Это говорит о большей подверженности отрасли внешним факторам и более динамичном отношении инвесторов к изменяющимся условиям. Тем не менее благодаря последовательному снижению ключевой ставки их интерес к АПК остается стабильным и привлекательность отрасли растет.



В 2017 году Минсельхоз согласовал 3185 заявок на получение льготных инвесткредитов на сумму 503,8 млрд руб. Сейчас инвесторы в первую очередь интересуются производством первичной продукции. Из-за этого в ближайшие годы страна может столкнуться с дефицитом перерабатывающих мощностей, что напрямую скажется на нашей конкурентоспособности, предупредил Кузин.







Внутренний рынок практически насытился с точки зрения потребления. И сейчас перед агросектором стоит задача развития экспорта. Причем нужно вывозить продукцию с максимальной долей добавленной стоимости, а это можно сделать только внедряя глубокую переработку и новые качественные методы производства готовой продукции, подчеркнул замминистра.

