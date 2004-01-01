 Доля инвестиций с господдержкой достигла 46% -Агроинвестор
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Инвестиции
Доля инвестиций с господдержкой достигла 46%
Агроинвестор
Агроинвестор
январь 2018
Объем инвестиций в основной капитал АПК в 2017 году составит 611,5 млрд руб. против 588 млрд руб. в 2016-м, оценил Минсельхоз. При этом доля вложений с господдержкой увеличится с 26% до 46%
журнал «Агроинвестор»
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Фото: А. Астахова

«В последние годы индекс инвестиций в основной капитал очень сильно реагирует на изменение ключевой ставки: при достаточно серьезном ее скачке до 17% в 2014 году индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства в 2015-м снизился на 12,5%", — рассказал замглавы агроведомства Игорь Кузин. При этом он отметил, что повышение ставки сильнее повлияло на вложения в агросекторе, чем в целом по экономике, где отмечалось сокращение инвестиций на 10,1%.

Объем агроинвестиций в основной капитал

Это говорит о большей подверженности отрасли внешним факторам и более динамичном отношении инвесторов к изменяющимся условиям. Тем не менее благодаря последовательному снижению ключевой ставки их интерес к АПК остается стабильным и привлекательность отрасли растет.

В 2017 году Минсельхоз согласовал 3185 заявок на получение льготных инвесткредитов на сумму 503,8 млрд руб. Сейчас инвесторы в первую очередь интересуются производством первичной продукции. Из-за этого в ближайшие годы страна может столкнуться с дефицитом перерабатывающих мощностей, что напрямую скажется на нашей конкурентоспособности, предупредил Кузин.

Структура согласованных льготных инвесткредитов

Внутренний рынок практически насытился с точки зрения потребления. И сейчас перед агросектором стоит задача развития экспорта. Причем нужно вывозить продукцию с максимальной долей добавленной стоимости, а это можно сделать только внедряя глубокую переработку и новые качественные методы производства готовой продукции, подчеркнул замминистра.

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