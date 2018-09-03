Агроинвестор



Акционеры Ekosem-Agrar, материнской компании холдинга «ЭкоНива» — крупнейшего российского производителя молока — объявили об изменении организационно-правовой формы компании на акционерное общество. Соответствующее решение было принято и направлено для регистрации в торговом реестре в конце июля. Это позволит расширить возможности финансирования дальнейшего роста производства, говорится в сообщении холдинга. В этой связи руководство компании наряду с рассмотрением иных вариантов финансирования начинает подготовку к первичному размещению акций на бирже (IPO). При этом IPO — лишь один из вариантов привлечения средств. Выбор альтернативных сценариев и принятие решения о сроках размещения будут зависеть от состояния финансовых рынков, развития отрасли, а также стратегических соображений, уточняет компания. Речь идет все-таки об IPO, сказал «Агроинвестору» один из источников, участвующий в подготовке к размещению. Его предполагается провести в середине осени на Франкфуртской бирже, знает он.