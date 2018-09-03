 «ЭкоНива» найдет деньги на молоко через IPO. Акции компании могут разместить на бирже к середине осени — Агроинвестор
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Инвестиции
«ЭкоНива» найдет деньги на молоко через IPO. Акции компании могут разместить на бирже к середине осени
Инна Ганенко, Татьяна Кулистикова
Агроинвестор
3 сентября 2018
Немецкая Ekosem-Agrar — материнская компания холдинга Штефана Дюрра — готовится к первичному размещению акций на бирже. Вырученные от IPO средства планируется пустить на увеличение производства молока и развитие его переработки
журнал «Агроинвестор»
сентябрь 2018
Публичные размещения — редкость на агрорынке
Фото: Т. Кулистикова


Акционеры Ekosem-Agrar, материнской компании холдинга «ЭкоНива» — крупнейшего российского производителя молока — объявили об изменении организационно-правовой формы компании на акционерное общество. Соответствующее решение было принято и направлено для регистрации в торговом реестре в конце июля. Это позволит расширить возможности финансирования дальнейшего роста производства, говорится в сообщении холдинга. В этой связи руководство компании наряду с рассмотрением иных вариантов финансирования начинает подготовку к первичному размещению акций на бирже (IPO). При этом IPO — лишь один из вариантов привлечения средств. Выбор альтернативных сценариев и принятие решения о сроках размещения будут зависеть от состояния финансовых рынков, развития отрасли, а также стратегических соображений, уточняет компания. Речь идет все-таки об IPO, сказал «Агроинвестору» один из источников, участвующий в подготовке к размещению. Его предполагается провести в середине осени на Франкфуртской бирже, знает он. 

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