Основатель Yota Сергей Адоньев продал 80% «УК «Технологии тепличного роста» (УК ТТР, реализует проект создания федеральной сети тепличных комплексов) ее гендиректору Сергею Рукину, сообщили «Ведомости» со ссылкой на директора по продажам и маркетингу УК ТТР Илью Гамова и директора Marsfield Capital (управляет УК ТТР) Екатерину Лапшину. Сделка была закрыта в декабре, ее сумма не раскрывается. В проект уже вложено около $100 млн.



По данным kartoteka.ru, Адоньеву с сентября прошлого года принадлежит 30% УК ТТР (было 80%), у Рукина — 20%, оставшиеся 50% у «ТТР Холдинга». С 24 января 99,9% последнего владеет Рукин, 0,1% у Адоньева, ранее доли были распределены наоборот.



УК ТТР является владельцем тепличных комбинатов «Нижегородский», «Астраханский», «Поволжский», а также торгового дома «ТТР Трейд». Последний реализует продукцию предприятий под собственным брендом «РОСТ» (Российский овощной стандарт). Кроме того, компании принадлежит по 99,99% комбинатов «Донская усадьба», «ТюменьАгро» и «Луховицкие овощи», по 0,01% их акций — у «РСХБ-Финанс». Два последних предприятия — действующие, мощность подмосковного комплекса — 10 тыс. т в год, на 12 га здесь выращивают огурцы, томаты и салатную продукцию, говорится на сайте УК ТТР. Выручка «Луховицких овощей» в 2015 году составила 25,2 млн руб., чистый убыток — 91,6 млн руб., следует из базы kartoteka.ru. Комплекс «ТюменьАгро» занимает 17 га, здесь выращивают такой же ассортимент продукции, плановая мощность предприятия — 13 тыс. т в год. Выручка компании в 2015 году составила 392 млн руб., убыток — 66 млн руб.



Комплекс «Донская усадьба» займет 14,6 га и будет производить около 10 тыс. т овощей и салатов в год. В прошлом году УК ТТР купила этот недостроенный актив у московской «УК «Инвест Проект» (44,9%) и предпринимателя Сергея Мельникова (55%). Изначально объем инвестиций в проект оценивался в 3,9 млрд руб., однако из-за роста курсов валют он подорожал до 5,4 млрд руб., поэтому инвесторы сначала перенесли сроки запуска комплекса, а затем заморозили его. В перспективе ТТР намерена запустить ряд комбинатов, аналогичных уже реализованным проектам, сейчас предполагается строительство около 107 га комплексов, говорится на сайте компании. Как ранее писал «Агроинвестор», в середине октября ТТР учредила «ТК Нижегородский» для строительства тепличного комплекса площадью 10−12 га.



По данным ассоциации «Теплицы России», к началу 2017 года общая площадь теплиц в стране достигла примерно 2,3 тыс. га. Из них 600 га построены за последние пять лет, в том числе 300 га — со светокультурой, уточнял ранее «Агроинвестору» главный специалист ассоциации Николай Детков. «Только в 2016 году строительные работы велись на 166 га с вложениями на уровне 33,5 млрд руб., а в этом году предварительно заявлены проекты на 350 га», — говорил он. По данным Минсельхоза, в прошлом году было введено 160 га зимних теплиц, объем производства тепличных овощей увеличился на 8% относительно 2015-го, составив 691 тыс. т.



В 1990-е Сергей Адоньев стал одним из крупнейших импортеров сахара — он был совладельцем зарегистрированной в США MCW Enterprises. Затем вместе с Владимиром Кехманом учредил Joint Fruit Company (JFC), после кризиса 2008−2009 годов она стала фактически единственным крупным импортером бананов в Россию (бренд Bonanza). JFC формировала собственный рефрижераторный флот, покупала плантации в Эквадоре, а в России создавала камеры газации бананов и склады. Однако в 2012-м компания подала иск о признании себя банкротом. Правда, на тот момент Адоньев уже вышел из бизнеса, а в 2006 году он стал одним из основателей телекомоператора «Скартел» (бренд Yota).



Сергей Рукин в середине 1990-х основал компанию МБК, которая стала крупнейшим дистрибутором замороженных овощей и полуфабрикатов в Санкт-Петербурге. В 2002-м он создал компанию «РПК» по производству полуфабрикатов. Три года спустя оба актива были проданы, а Рукин занялся продажей автомобилей и девелопментом. По данным kartoteka.ru, сейчас кроме долей в УК ТТР и «ТТР Холдинге» ему принадлежат тепличный комбинат «ТверьАгро» и компания «Лайфстайл Трэвэл Клаб». Две последние находятся в стадии ликвидации. Рукин и Адоньев начали совместно заниматься тепличным бизнесом в 2014 году, построив комплекс «Луховицкие овощи».



По данным kartoteka.ru, по итогам 2015 года выручка УК ТТР составила 38,4 млн руб. (в 2014-м — 5,7 млн руб.), чистый убыток — 985,6 млн руб. (в 2014-м — 676,5 млн руб.). Краткосрочные обязательства компании на конец 2015 года составляли почти 3 млрд руб., долгосрочные — 307 млн руб.

