Шведская компания Black Earth Farming (BEF), контролирующая 244 тыс. га в Черноземье, подписала рамочное соглашение о продаже своих российских активов. Как говорится в сообщении компании, покупателем является «Волго-донсельхозинвест», принадлежащий семье члена правления «Лукойла» Сергея Кукуры. В соответствии с соглашением, к ней перейдут компании «Агро-Инвест» и «Агро-Инвест регионы», принадлежащие BEF. В результате сделки земельный банк «Волго-донсельхозинвеста» вырастет более чем вдвое, почти до 450 тыс. га.



Совокупная стоимость «Агро-Инвеста» и «Агро-Инвест регионы» оценена в $200 млн без учета долгов. Общая расчетная сумма сделки — примерно $184 млн, сказано в сообщении BEF. В качестве депозита покупатель должен внести $10 млн до 20 февраля 2017 года. После завершения сделки, как ожидается, в распоряжении материнской организации останутся $50 млн.



Как рассказал «Агроинвестору» финансовый директор BEF Ростислав Самоцветов, согласие на сделку от ведущих акционеров получено. Во второй половине марта решение должно подтвердить общее собрание акционеров, также в конце марта должно произойти и окончательное изменение прав собственности. «Сделка должна получить одобрение ФАС, однако здесь мы не ожидаем каких-либо сюрпризов, так как речи о каком-то монопольном положении не идет», — отметил Самоцветов.



О поиске потенциальных покупателей на российские активы BEF объявила 9 августа 2016 года и, по словам Самоцветова, было получено несколько предложений. «Было несколько участников. Мы выбрали самое выгодное предложение — не только по финансовым соображениям, но и с точки зрения того, что «Волго-донсельхозинвест» также обязуется обеспечить стабильность работы предприятия. Поэтому я надеюсь, что для «Агро-Инвеста» в принципе ничего не изменится, поскольку даже менеджеры в значительной степени будут оставлены на своих местах», — поделился он.



Причины продажи

Полученные после завершения сделки деньги BEF раздаст своим акционерам, после чего иностранное юридическое лицо прекратит существование. «Совет директоров BEF решил, что продажа «Агро-Инвеста» и «Агро-Инвест регионы» «Волго-донсельхозинвесту» является лучшей альтернативой для компании и ее акционеров. Также совет директоров считает, что для акционеров BEF это лучше, чем продолжение деятельности в долгосрочной перспективе», — говорится в сообщении шведской компании. По словам Самоцветова, одна из основных причин выхода из российского бизнеса — высокие риски. «Иностранные акционеры оценивают как достаточно высокие риски бизнеса в России. Одновременно в России есть большой спрос на сельхозактивы. Вот два главных фактора, которые повлияли на принятие решения», — пояснил он.



Основная инвестиционная идея BEF, как и многих других западных инвестфондов, пришедших в российский сельхозбизнес в 2000-х годах, — покупка дешевой земли в ожидании того, что ее стоимость в среднесрочной перспективе вырастет, сказал «Агроинвестору» руководитель направления по работе с агропромышленными компаниями Deloitte в СНГ Ринат Хасанов. «Такая инвестидея окончательно себя исчерпала после событий 2014 года, когда курс рубля взлетел и, соответственно, цены на землю в долларовом выражении резко упали. В результате земля в долларовом выражении сейчас стоит меньше, чем предполагали бизнес-модели западных фондов. И дальнейшего существенного повышения стоимости инвесторы тоже не ждут — факторов для значительного роста в настоящее время нет», — прокомментировал Хасанов.



Кроме того, он не исключил, что еще одной причиной продажи могло стать давление со стороны инвесторов. «Группа BEF долгое время была убыточной, финансируя свою деятельность за счет первоначальных инвестиций, сделанных акционерами при создании компании. Видимо, в какой-то момент инвесторы поставили задачу выйти из этого актива», — предположил он. С момента своего создания в 2005 году BEF впервые получила чистую прибыль лишь по итогам 2012 года — $7,2 млн, а в 2013 и 2014 годах снова работала в убыток, писали ранее «Ведомости». В 2015-м BEF получила прибыль $14,3 млн благодаря хорошему урожаю и снижению издержек, указывала компания в отчете. По итогам девяти месяцев 2016 года выручка составила $64,7 млн, чистый убыток — $3,3 млн.



Конец эры западного капитала

Соглашение о продаже российских сельхозактивов BEF является достаточно значимой для рынка, отмечает Хасанов. «Данная сделка знаменует завершение эры западных инвестфондов, имевших существенные инвестиции в российские сельхозактивы», — считает он. Эксперт напомнил, что в свое время так же выходила из бизнеса другая шведская компания — Volga Farming, у которой было более 60 тыс. га в Пензенской области. «До последнего времени BEF осталась, по сути, последним значимым активом западных инвестфондов. Они давно искали покупателей, постепенно продавая свои активы: в свое время у BEF было 350 тыс. га земель, потом — 300 тыс. га и т. д. », — напомнил Хасанов. В 2014 году BEF избавилась от части сельхозземель в Воронежской области, продав холдингу «Авангард-Агро» 27,7 тыс. га за $21 млн.



Компания Black Earth Farming была создана в 2005 году в Швеции потомком российских эмигрантов Михаилом Орловым. По данным компании, крупнейшие акционеры BEF — шведский AB Kinnevik (по данным на сентябрь 2016-го, доля 24,6%), Alecta Pension Funds и Gomobile NU. Согласно сообщению BEF, сейчас компания контролирует около 244 тыс. га в Курской, Тамбовской, Липецкой и Воронежской областях. Основные агрокультуры — пшеница, кукуруза, ячмень, подсолнечник и картофель. Общие мощности по хранению составляют 460 тыс. т.



«Волго-донсельхозинвест» принадлежит кипрской «Эрнеал лимитед», которая, по информации «Ведомостей», на 70% принадлежит члену правления «Лукойла» Сергею Кукуре и на 30% — его сыну Алексею. Алексей Кукура также является гендиректором «Волго-донсельхозинвеста», согласно данным kartoteka.ru. Дочерней структурой «Волго-донсельхозинвеста» является Волгоградская агропромышленная компания (ВАПК), которая в составленном в апреле 2016 года рейтинге BEFL крупнейших российских землевладельцев занимала 29-е место со 130 тыс. га земли. В настоящее время, по сообщению BEF, под контролем «Волго-донсельхозинвеста» находится более 200 тыс. га и несколько элеваторов. Основные активы компании находятся в Волгоградской и Липецкой областях, выращиваемые агрокультуры — пшеница, рожь, кукуруза, подсолнечник, овес, лен, рапс, нут. Валовой сбор всех агрокультур в 2016 году составил 225 тыс. т, говорится на сайте ВАПК. По данным kartoteka.ru, выручка ВАПК в 2016 году составила 1,9 млрд руб. (в 2015-м — 2 млрд руб.), чистая прибыль — 537 млн руб. (в 2014-м — 631 млн руб.).

