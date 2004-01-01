Центробанк предлагает расширить число банков, участвующих в программе льготного кредитования аграриев. «Анализ ситуации в регионах показывает, что многие банки, которые традиционно кредитовали сельхозпредприятия, особенно малые предприятия, не включены в эту программу», — сказала в ходе заседания правительства, посвященного подготовке к сезонным полевым работам, глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее мнению, это приводит к неравным условиям конкуренции, а также ведет к снижению доступа сельхозпроизводителей, особенно малых, к банковским услугам.



Показателем финансовой надежности банка является не только размер его капитала, подчеркнула Набиуллина. Ранее Минсельхоз отказал в отборе двенадцати банкам из-за того, что размер их собственных средств составляет менее 20 млрд руб. или они предоставили неполный пакет документов. Центробанк предлагает включать в программу те банки, которые дают ему право раскрывать надзорную информацию о своем финансовом положении, то есть, по словам Набиуллиной, «чувствуют себя надежными, здоровыми». Расширение круга уполномоченных банков позволило бы эффективнее доводить деньги до аграриев, уверена она.



Вице-премьер Аркадий Дворкович поддержал это предложение. «Все банки, которые по определенным критериям считаются надежными, должны участвовать в этом механизме, в этой работе. Это повысит доступность кредитования и улучшит конкурентные условия, — сказал он. — Уже сегодня банки конкурируют, это хорошо. Они уже предоставляют условия лучше, чем прежде, но здесь можно идти вперед». Дворкович пообещал в ближайшее время провести совместную работу с ЦБ по этому вопросу. Премьер-министр Дмитрий Медведев также назвал «абсолютно правильным» более представительный отбор банков, отметив, что чем больше их будет в системе льготного кредитования, тем лучше, поскольку агробизнесу чаще удобнее пользоваться услугами региональных финансовых учреждений.



Сейчас для работы в системе льготного кредитования отобрано 15 региональных банков, также заключены соглашения с десятью системообразующими банками. Однако, если возникнет необходимость, то возможно проведение повторного отбора, говорил ранее «Агроинвестору» замминистра сельского хозяйства Игорь Кузин.



На субсидирование льготных кредитов пока предназначено 21,3 млрд руб., из которых около 15,4 млрд руб. — на краткосрочные кредиты, следует из плана агроведомства. Потребность в субсидиях по этому направлению оценивается в 40 млрд руб. Ранее министерство обратилось к главе правительства с просьбой выделить дополнительно 14 млрд руб. на поддержку льготного оборотного кредитования. «Пока ресурсов достаточно для проведения весенних полевых работ, но мы рассмотрим возможность увеличения программы для осенних сезонных работ», — сказал в ходе вчерашнего заседания Дмитрий Медведев.



По словам министра сельского хозяйства Александра Ткачева, на проведение весенних полевых работ выдано уже 40 млрд руб. кредитов — в два раза больше, чем в прошлом году. Такой рост спроса он объясняет запуском системы льготного кредитования. «Конкуренция среди банков в ряде случаев привела к снижению ставки, как мы и предполагали, по льготным кредитам до 2−3%", — отметил он. По данным Минсельхоза на 22 февраля, в реестр на получение льготного кредита включено 1420 заемщиков на общую сумму свыше 134 млрд руб., краткосрочные кредиты в сфере растениеводства планируют получить более 640 заемщиков на сумму свыше 38 млрд руб., привел данные Ткачев. Ранее он говорил, что 21 млрд руб. субсидий позволит аграриям привлечь около 200 млрд руб. льготных кредитов.



Согласно предварительным результатам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, в России работает около 36,4 тыс. сельхозорганизаций, 136,6 тыс. КФХ и 38 тыс. индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством. То есть, даже если не учитывать КФХ и ИП, то льготный кредит смогла получить лишь примерно каждая 26-я компания. Стоимость посевной кампании в этом году Минсельхоз оценивает в 334,8 млрд руб., в том числе на ее проведение понадобится 175,4 млрд руб. краткосрочных кредитов.

