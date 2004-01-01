Сумма не закрытой потребности в субсидиях по инвестиционным кредитам за 2016 год оценивается в 15 млрд руб., об этом «Агроинвестору» рассказал замминистра сельского хозяйства Игорь Кузин. «Если не будет дополнительных средств, то придется рассчитываться с этими долгами из лимитов 2018 года, потому что обещали [инвесторам эту поддержку]. Да, будет задержка — у некоторых на два года — но обязательства будут выполнены», — заверил он.



В этом году у Минсельхоза не было дополнительных средств на запуск новой меры господдержки — льготного кредитования: как в прошлом году, так и в этом на агросектор было выделено около 215 млрд руб. «Но необходимо учитывать еще и инфляцию, и принятие нами на себя новых обязательств по инвесткредитам», — уточняет Кузин. При этом самая значительная часть средств госпрограммы — 58,8 млрд руб. — в 2017 году пойдет на поддержку старого механизма — обслуживание тех долгов и обязательств, которые были приняты ранее по инвестиционным проектам, и заявки по которым поступали в течение 2016 года, добавляет он.



Для запуска льготного кредитования агроведомству пришлось принять «нелегкое решение»: переместить на их финансирование часть денег с погектарной поддержки и субсидий производителям молока. «Первые кредиты пошли 3 февраля, причем за первые три дня работы новой схемы уже было выбрано более 30% лимитов по коротким кредитам и около 10% — по инвестиционным. Невероятная отдача! В прошлом году такого темпа кредитования точно не было, — рассказывает Кузин. — Люди просто не верят, что можно так легко пойти и получить кредит, что система заработала оперативно». Правда, раскассировать такой объем лимитов за короткий срок немудрено, признает он: спрос огромный, а сумма субсидий небольшая — 21,3 млрд руб., в том числе 11,3 млрд руб. на короткие кредиты и 10 млрд руб. на инвестиционные.







На прошлой неделе министр сельского хозяйства Александр Ткачев, выступая на съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), сказал, что Минсельхоз планирует дополнительно направить на субсидирование краткосрочных льготных кредитов 3,8 млрд руб., перераспределив средства внутри направления льготного кредитования. Также ранее агроведомство обратилось к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой направить в этом году дополнительно 14 млрд руб. на субсидирование льготных краткосрочных кредитов. Потребность в субсидиях по этому направлению оценивается в 40 млрд руб. «Эти 14 млрд руб. мы просим сверх выделенных по госпрограмме денег на 2017 год. Нам неоткуда снимать деньги и перераспределять их на оборотные кредиты: все, что могли, уже сняли», — уточняет Кузин.



При этом он считает обоснованными опасения аграриев, что дешевых кредитов всем не хватит. Правда, как ранее говорил Александр Ткачев, в прошлом году на субсидирование краткосрочных кредитов по прежней схеме было выделено 13 млрд руб. и тогда тоже около 70% желающих не смогли получить дешевые деньги. Если Минсельхозу выделят дополнительные средства, то только к июню-июлю, после весенней корректировки федерального бюджета, уточняет Кузин: «Нам-то довести деньги недолго, просто увеличим лимиты, опубликуем новый план льготного кредитования и пожалуйста — пользуйтесь».



При этом из-за того, что на субсидирование льготных кредитов перераспределили часть средств с других направлений, риска их недофинансирования нет. «У нас контролируются все направления расходов: все деньги, которые были сняты с несвязанной поддержки на товарное молоко, до копейки попали в льготное кредитование для молочного животноводства, то есть из сектора они не ушли, просто мы их перенесли на более современный и востребованный инструмент», — комментирует Кузин. Восемь регионов Юга и Черноземья в этом году не получат погектарную поддержку, однако, по словам замминистра, это не значит, что они вообще не будут ее получать: какие-то направления остались, например, поддержка производства семян.



Интервью с Игорем Кузиным о новой системе господдержки читайте в мартовском номере «Агроинвестора».

