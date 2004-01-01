Украинская компания Kernel — крупнейший на Украине производитель подсолнечного масла — намерена продать долю в 50% в российском зерновом терминальном комплексе «Тамань», сообщает Reuters со ссылкой на гендиректора Glencore Agri Криса Махони. В настоящее время Kernel и Glencore владеют терминалом на паритетных началах.



О желании украинской компании продать «Тамань» слышали и участники рынка. Так, как сообщил «Ведомостям» представитель одного из российских экспортеров, компания в открытую предложила рынку приобрести долю в терминале, но покупатель пока не известен. Цена, которую обсуждает Kernel с потенциальными покупателями, завышена, слышал человек, близкий к одному из экспортеров. Скорее всего компания обойдет весь рынок, а покупателем доли выступит Glencore, уверен топ-менеджер одного из экспортеров.



Газете «Коммерсантъ» представители зернового рынка рассказали, что о планах Kernel полностью уйти из России стало известно в прошлом году. По мнению одного из источников издания, на такое решение повлияли проблемы внутри самого холдинга, вызванные снижением производственных показателей, а также политическая конъюнктура. Как следует из отчета компании за 2016 финансовый год, окончившийся 30 июня, выручка Kernel снизилась на 14,6%, до $1,99 млрд, EBITDA — на 12,7%, до $346 млн. На запрос «Агроинвестора» украинский агрохолдинг не ответил.



Зерновой терминальный комплекс «Тамань», расположенный в юго-западной части Таманского полуострова, был выкуплен Glencore и Kernel на паритетных началах в 2012 году у группы ЭФКО за $265 млн. Комплекс построен в 2011 году и является является третьим по величине глубоководным зерновым терминалом в России, его текущая пропускная мощность — 4 млн т зерновых в год, говорится на сайте Kernel. Гендиректор ИКАР Дмитрий Рылько оценивает долю Kernel в «Тамани» на сегодняшний день примерно в $70−80 млн. Директор «СовЭкона» Андрей Сизов предположил, что текущая стоимость всего терминала составляет $100−150 млн. Из отчетности Kernel следует, что в 2016 финансовом году перевалка компании в порту в Тамани составила 1,62 млн т, в 2015 финансовом году — 1,17 млн т.



Терминал «Тамань» является последним российским активом Kernel. Как следует из финансовой отчетности Kernel, в апреле 2016 группа продала в России два своих маслоэкстракционных завода (МЭЗ) совокупной мощностью 200 тыс. т в год за $12 млн. В марте 2016-го сообщалось, что покупателем МЭЗов «Флорентина» (Краснодарский край) и «Масло Ставрополья» может выступить группа агропредприятий «Ресурс». В 2014 году «Ресурс» уже купил у Kernel за $10 млн Невинномысский маслоэкстракционный завод.



«Кернел Групп» (Kernel) — крупный украинский вертикально интегрированный холдинг. Его предприятия производят зерновые продукты, растительные масла, занимаются трейдингом и хранением зерна. На компанию приходится около трети рынка подсолнечного масла на Украине (ТМ «Щедрый дар», «Стожар», «Чумак золота»), перерабатывающие мощности Kernel составляют 3 млн т семян подсолнечника в год, что эквивалентно 1,3 млн т в год подсолнечного масла наливом и около 1,2 млн т подсолнечного шрота, указано на сайте холдинга. Сельхозпредприятия Kernel обрабатывают 385 тыс. га черноземных земель на Украине. Сеть элеваторов украинской компании имеет общую мощность единовременного хранения в 2,4 млн т зерновых, доля Kernel в экспорте зерновых из Украины составляет около 10%, в России — около 4%. Основатель Kernel — украинский предприниматель и политик Андрей Веревский, возглавляющий совет директоров компании.

