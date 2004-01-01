«Мироновский хлебопродукт» (МХП), крупнейший украинский производитель мяса бройлера, продал активы в Крыму. Речь идет о птицефабриках «Дружба народов Нова», «Дружба Народов», а также «Крымской фруктовой компании», говорится в пресс-релизе холдинга, опубликованном на сайте Лондонской фондовой биржи.



В июле прошлого года ФАС России одобрила покупку долей в этих активах компании «Оптима-Финанс», зарегистрированной в Москве, основной вид ее деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Реализовать предприятия удалось по «справедливой рыночной цене», средства от сделки будут инвестированы в расширение производства мяса птицы или увеличение земельного банка украинского холдинга, говорится в сообщении МХП. По данным kartoteka.ru, «Оптима-Финанс» принадлежит Борису Кантемирову (64,09%) и Евгению Киданову (35,91%). Первый также владеет 20% СПК «Вишневый сад» (Северная Осетия — Алания), второй — от 0,01% до 100% акций еще восьми компаний.



«Дружба народов Нова» — крупнейший в Крыму производитель скота, птицы и мясной продукции. «Крымская фруктовая компания» выращивает фрукты, орехи, агрокультуры для производства напитков и пряностей. Аналитик «Финам» Тимур Нигматуллин оценивает стоимость таких активов как «Дружба народов» и «Крымская фруктовая компания» в 3−6 млрд руб. «Учитывая дисконт из-за санкций, думаю их удалось продать по нижней границе», — добавил он «Агроинвестору».



МХП контролируется бывшим первым заместителем главы Администрации президента Украины, другом и бизнес-партнером Петра Порошенко Юрием Косюком. По данным компании, на ее долю приходится более 55% украинского рынка промышленного производства бройлера. Кроме птицеводческого бизнеса она занимаетсяя переработкой мяса, выращивает зерновые агрокультуры, выпускает подсолнечное масло. По итогам девяти месяцев 2016 года чистая прибыль холдинга составила $86 млн против чистого убытка в $37 млн за аналогичный период 2015-го. Выручка осталась на уровне трех кварталов 2015-го — $899 млн. Рыночная капитализация МХП составляет $956 млн по состоянию на 16 февраля 2017 года.



В 2016 году МХП увеличил производство птицы на 6% до 601,2 тыс. т, объем продаж составил 575,7 тыс т. — на 7% больше, чем в 2015-м. При этом объемы реализации на внутрененем рынке сократились примерно на 6%, поскольку компания следовала стратегии расширения экспортных поставок, говорится в сообщении на ее сайте. За прошлый год МХП нарастил вывоз мяса птицы на 47% до 193,7 тыс. т.



Ранее Юрий Косюк не собирался продавать или замораживать активы в Крыму, в конце 2014 года холдинг перерегистрировал их согласно российскому законодательству. Однако крымские предприятия бизнесмена столкнулись со сложностями с доставкой кормов и инкубационного яйца после введения Украиной торговой блокады полуострова. Их приходилось доставлять в обход — через Керченский пролив, в период осенне-зимних штормов поставки становились нерегулярными, что негативно сказывалось на работе предприятия.



Также в 2015 МХП обменял свои активы «Воронеж Агро Холдинг» (40 тыс. га земли и элеваторы на 150 тыс. т), купленные ранее у «Русгрэйн Холдинга», на активы компании «Агрокультура» в Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской областях Украины (60 тыс. га земли и элеваторы на 90 тыс. т).

