Сельскохозяйственный сезон-2016/17 стал для компаний, специализирующихся на растениеводстве, одним из лучших за последние годы. Такой вывод был сделан на основе исследования, проведенного компанией «Сингента» (одним из лидеров рынков агрохимии и семян) совместно с Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) при участии Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Второй, призванный стать ежегодным, Индекс развития сельскохозяйственных компании измеряет и сравнивает степени уверенности и оптимистичности аграриев, доступности финансовых ресурсов (кредитов) для них, а также дает понимание того, насколько широко применяются современные методы семеноводства, защиты растений, удобрения, хранения и транспортировки сельхозпродукции.



Индекс основан на результатах опроса агрофирм, проведенного ВЦИОМ в апреле 2017 года. В опросе приняли участие руководители 100 ведущих агрохозяйств из 21 региона России. 53% опрошенных компаний — независимые сельхозпредприятия, 39% являются частью агрохолдингов. Подавляющее большинство из них (79%) специализируются на растениеводстве.







Результаты исследования показали, что, несмотря на кризисные явления в экономике в целом, в аграрном секторе уже второй год подряд наблюдается положительная тенденция. В этом году, по итогам опроса, 38% респондентов назвали сезон-2016/17 самым удачным за последние пять лет, хотя 28% посчитали таковым предыдущий сельхозгод. Более четверти компаний (27%), как и в прошлом году, заявили, что расширили свои посевные площади. Данные о численности компаний, пользующихся кредитами, уже второй год подряд остаются неизменными (71%). При этом большая часть из тех, кто берет деньги у банков (68%), не планирует увеличивать кредитную линию. 24% опрошенных против 26% годом ранее вовсе не пользуются кредитами и не планируют. Между тем, больше половины респондентов в текущем году намерены увеличить инвестиции в основной (технику, складские помещение и пр.) и оборотный (СЗР, семена, удобрения) капиталы (71% и 62% соответственно). В том, что касается новых методов и технологий, картина в целом остается стабильной: прежде всего, агрофирмы планируют внедрять новые подходы в защите агрокультур — 56%, удобрения — 54%, технологии точного земледелия — 48% и селекцию — 44%.



По мнению гендиректора ИКАР Дмитрия Рылько, южные и центральные регионы страны сейчас находятся в начале нового технологического рывка в растениеводстве. «Урожайность основных агрокультур и так уже поднялась на очень высокий уровень, и в ближайшие годы этот рост продолжится», — уверен эксперт. По оценке ИКАР, в ряде регионов совсем скоро сбор с гектара озимой пшеницы, кукурузы, подсолнечника вырастет еще как минимум на 10−15%. Если еще недавно в Краснодарском крае хорошей урожайностью озимой пшеницы считалось 50 ц/га, то сейчас руководитель хозяйства уровня выше среднего видит свою урожайность не ниже 60 ц/га, а передовые предприятия выходят в среднем на 70 ц/га, что весьма близко к показателям западных агрокомпаний. «Сельхозпроизводители все чаще используют в своей деятельности элементы точного земледелия и повышают управляемость всеми процессами в хозяйстве. Все вместе это приводит к технологическому рывку», — добавляет эксперт.







Аграрии настроены оптимистично

Доля тех, кто планирует увеличить доход от сельхозпродукции в этом сезоне, согласно Индексу, сохранилась фактически на уровне прошлого года (84% и 86%). Вместе с тем, в отличие от прошлого года, большая часть компаний ожидает лишь незначительного увеличения доходности. Причем этот рост аграрии главным образом связывают с повышением качества выпускаемой продукции (57%) и низкой себестоимостью издержек (48%). Треть опрошенных надеется на высокие цены на растениеводческую продукцию, четверть — на более точную сбытовую политику по сезону и покупателям.



«По итогам двух лет исследований мы видим, что индекс развития сельскохозяйственных компаний остается положительным. Это полностью соответствует и нашим собственным оценкам — комментирует результаты исследования замдиректора компании «Сингента» в России и СНГ Андрей Рогов. — Сельхозпроизводители продолжают внедрять инновации и наращивают инвестиции в основной и оборотный капитал. Наглядным примером служит и отношение к выбору семенной продукции. Для 70% определяющим фактором является продуктивность, а вовсе не низкая стоимость».







Индекс показывает сохранение оптимистического настроя аграриев, соглашается Рылько. «В последние три сезона прибыль сельхозпроизводителей «оторвалась» от субсидий, которые они получают, в отличие от предыдущего многолетнего периода, когда по сути вся их рентабельность базировалась на поддержке государства, — отмечает он. — Без нее аграрии работали фактически в ноль». Ситуация обоснована макроэкономическими явлениями, которые влияли на сельское хозяйство в это время: в первую очередь, девальвация рубля (на 75%), во вторую — контрсанкции (25%). Бум рентабельности характерен для всей России и для всех основных производящих растениеводческую продукцию регионов, обращает внимание эксперт.



Вместе с тем, по мнению Рылько, стоит обратить внимание и на первые признаки торможения, которые проявляются в снижении ожиданий компаний в части доходности и невысокой доле тех, кто планирует увеличить посевы в 2017 году. Все это свидетельствует о том, что эффект от девальвации рубля и контрсанкций постепенно сходит на нет и нужно искать новые точки для поддержания роста, считает он.

