Шведская Black Earth Farming (BEF) сообщила, что завершила сделку по продаже своих российских агроактивов — компаний «Агро-Инвест» и «Агро-Инвест регионы», расположенных в Черноземье. Покупателем стал холдинг «Волго-Донсельхозинвест», который принадлежит семье члена правления «Лукойла» Сергея Кукуры. Совокупная стоимость активов оценена в $200 млн без учета долгов, расчетная сумма сделки — примерно $184 млн, сообщала BEF. Сделка была проведена через «дочку» BEF — Planalto Enterprises Limited, которая заключила соглашение о продаже акций компаний, а также передала права требования по межгрупповым кредитам. «Сделки были зарегистрированы российскими властями и, таким образом, успешно завершены», — говорится в сообщении BEF. Вырученные от продажи активов средства компания разделит между акционерами, а затем объявит о самороспуске.



BEF контролировала 246 тыс. га земель (в том числе 218 тыс. га в собственности) в Курской, Липецкой, Воронежской и Тамбовской областях, следует из отчета компании за 2016 год. Правда, в обработке в прошлом году было только 135 тыс. га, с них хозяйства холдинга собрали 502 тыс. т различных агрокультур (пшеницы, кукурузы, ячменя, подсолнечника и картофеля). Также у компании есть мощности для хранения зерна на 470 тыс. т и около 500 единиц сельхозтехники.



О поиске потенциальных покупателей на российские активы BEF объявила 9 августа 2016 года. Как ранее рассказывал «Агроинвестору» финансовый директор компании Ростислав Самоцветов, поступило несколько предложений, из которых BEF выбрал самое выгодное. Предпочтение было отдано «Волго-Донсельхозинвесту» в том числе потому, что он обязуется обеспечить стабильность работы предприятия, уточнял Самоцветов. Одна из основных причин выхода холдинга из российского бизнеса — высокие риски, пояснял он. «Совет директоров BEF решил, что продажа «Агро-Инвеста» и «Агро-Инвест регионы» является лучшей альтернативой для компании и ее акционеров, чем продолжение деятельности в долгосрочной перспективе», — сообщала компания.



Прошлый год в очередной раз сложился для BEF неудачно — компания получила убыток в $10,6 млн, тогда как в 2015-м чистая прибыль составляла $14, 3 млн. Ранее компания, работавшая в России с 2006 года, получала прибыль только в 2012 году — $7 млн. Выручка группы снизилась со $130,4 млн в 2015-м до $95,7 млн в прошлом году, EBITDA сократилась с $29,2 млн до $2,3 млн. Компания связывает плохие результаты с уменьшением площади посевов из-за неблагоприятных погодных условий и снижением цен на сельхозпродукцию.



Российский агросектор продолжает оставаться площадкой для внутренних инвесторов и сделка Black Earth Farming еще раз это подтверждает, уверен партнер консалтинговой компании «А8 Практика» Андрей Тихомиров. При этом заявленную компанией стоимость сделки в $184 млн он считает несколько завышенной и оценивает активы в $175 млн.



Основной объем рынка контролируют крупные российские вертикально интегрированные агрохолдинги с сильной финансовой базой, административным ресурсом и доступом к финансированию в госбанках. На уход из России BEF, по его словам, повлияли как внутренние, так и внешние факторы. «Если посмотреть историю компанию, то это была попытка заработать на росте стоимости земли без внедрения эффективного растениеводства, — прокомментировал он «Агроинвестору». — Кризис 2008 года привел к кардинальному падению стоимости активов в валюте, после чего компания пыталась выстроить эффективную модель управления, но кризис 2014-го опять ударил по компании». Сильное влияние на бизнес BEF оказали санкции и девальвация рубля: зарубежные инвесторы привлекают капитал в валюте, поэтому они вынуждены считать свою доходность также в валюте, и девальвация значительно снизила текущую доходность реализованных проектов, продолжает Тихомиров. Также следует учитывать возросшую сложность с получением госсубсидий — при прочих равных российские компании имеют преимущество.



«Сейчас можно наблюдать определенную ротацию зарубежных инвесторов, — отмечает Тихомиров. — Западные игроки постепенно уходят с рынка или сокращают объемы вложений, в то же время на их место начинают приходить компании из Азии (Вьетнам, Таиланд), а также стран Ближнего Востока». Инвесторы из данных регионов заинтересованы в реализации таких проектов, в основе которых лежит потенциальная возможность экспорта продукции на рынки стран, осуществляющих инвестиции, добавляет эксперт.



«Волго-Донсельхозинвест» принадлежит кипрской «Эрнеал лимитед», которая, по информации «Ведомостей», на 70% принадлежит члену правления «Лукойла» Сергею Кукуре и на 30% — его сыну Алексею. Согласно данным kartoteka.ru, Алексей Кукура также является гендиректором «Волго-Донсельхозинвеста». Дочерней структурой «Волго-Донсельхозинвеста» является «Волгоградская агропромышленная компания» (ВАПК), под контролем которой находится 152 тыс. га земли, следует из рейтинга крупнейших землевладельцев, составленного консалтинговой компаний BEFL. Также Алексею Кукуре принадлежит 100% «Липецкой агропромышленной компании» (ЛАПК), сообщает kartoteka.ru. В рейтинге BEFL ВАПК и ЛАПК объединены, в сумме у них 206 тыс. га — это 21-е место. Таким образом, после покупки активов Black Earth Farming, холдинг увеличит земельный банк до 452 тыс. га, что позволит ему войти в топ-10 латифундистов. Сейчас на шестом месте рейтинга находится «Иволга-Холдинг» с 489 тыс. га, на седьмом — «РосАгро» с 400 тыс. га.

