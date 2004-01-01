Группа «Букет» ввела в эксплуатацию первый участок орошения в рамках проекта «Биотерра» в Саратовской области. Его площадь — 5 тыс. га, с которого осенью будет собран урожай сои, сообщает пресс-служба правительства региона. До конца года продолжится работа по строительству ирригационных систем еще на 20 тыс. га.

«В 2017 году мы можем ввести в эксплуатацию в общей сложности до 25 тыс. га нового орошения с учетом поддержки со стороны всех партнеров-участников проекта. На 2018 год работы запланированы в том же объеме — на площади 25 тыс. га», — рассказал президент группы «Букет» Владислав Буров. Как уточнил «Агроинвестору» представитель компании, оценочная стоимость проекта составляет около 200 тыс. руб./га, в марте под гарантию Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства Сбербанком был предоставлен кредит на 787 млн руб.

Первый этап проекта «Биотерра» предполагает оснащение оросительными системами 200 тыс. га до 2024 года, что врио губернатора региона Валерий Радаев назвал «историческим событием, сопоставимым по объемы с развитием мелиорации в советские времена». По подсчетам компании, это позволит к 2024 году производить более 400 тыс. т соевых бобов и столько же кукурузы в год. «Реализация проекта позволит заместить до 25% импорта соевых бобов [России]", — говорится в пресс-релизе группы. По данным ФТС, в прошлом году импорт соевых бобов составил 2,28 млн т, увеличившись к уровню 2015-го на 4,8%.

«Урожайность сои на орошении как минимум в три раза выше, чем на богаре. Кукуруза еще более отзывчива к воде», — ранее рассказывал «Агроинвестору» инвестиционный директор группы «Букет» Николай Львов. Согласно Росстату, в 2016 году урожайность кукурузы в среднем по России составила 55,1 ц/га, сои — 14,8 ц/га. По данным холдинга «Солнечные продукты», входящего в группу «Букет», на орошаемых полях сбор сои в прошлом году составлял 33 ц/га.

По информации Минсельхоза, в 2016 году из имеющихся в России 4,66 млн га орошаемых земель в сельхозпроизводстве использовалось 3,88 млн га, а фактически на поливе было лишь 1,32 млн га при объеме водозабора на орошение 7,3 куб. км. Площадь используемых в сельхозпроизводстве мелиорированных земель составляет 6,1% от площади пашни. В рамках действующей федеральной целевой программы по развитию мелиорации на 2014−2020 годы в 2014-м за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем введено в эксплуатацию 96,8 тыс. га мелиорируемых земель, в 2015-м — 89,7 тыс. га, в 2016-м — 90,1 тыс. га (меньше планового значения на 5%). В прошлом году на реализацию программы из федерального бюджета было выделено 7,6 млрд руб., еще 3,1 млрд руб. должны были составить средства региональных бюджетов. Однако фактические траты последних оказались почти втрое ниже — менее 1,1 млрд руб., что, как признал Минсельхоз в Нацдокладе, стало «основной проблемой» при выполнении программы. В результате вместо возмещения до 70% затрат аграриев на мелиоративные мероприятия в 2016 году было фактически компенсировано лишь 28% затрат, признает Минсельхоз, отмечая, что это «снижает инвестиционную привлекательность» их проведения. К 2020 году, в соответствии с целевой программой, в эксплуатацию должно быть введено 595 тыс. га мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства, в том числе 126 тыс. га — в 2017 году.

Группа «Букет» — российская финансово-инвестиционная компания, основанная в 1998 году. В 2014 году группа начала активно развивать сельскохозяйственное направление, аграрный дивизион был создан в холдинге «Солнечные продукты» — одном из лидеров российского масложирового рынка. «Солнечные продукты» занимают второе место в стране по объему производства сырого подсолнечного масла, жиров и маргаринов для промышленности, третье место по объему производства фасованных маргаринов, четвертое — на рынке майонеза. В состав холдинга входят аграрные предприятия, элеваторные комплексы, маслоэкстракционные заводы в Саратовской области и Краснодарском крае, жировые комбинаты в Саратове, Москве и Новосибирске. Согласно составленному в апреле рейтингу BEFL, среди крупнейших владельцев российских сельхозземель «Солнечные продукты» находятся на 26-м месте с земельным банком 157 тыс. га.