В этом году доходность агросектора, вероятнее всего, снизится, прогнозируют опрошенные «Агроинвестором» эксперты. Так, Центр экономического прогнозирования Газпромбанка оставляет неизменным прогноз уменьшения доходности аграриев относительно уровней предыдущих двух лет. «Этот негативный тренд в первую очередь определен низким уровнем мировых цен на продовольственное сырье, — комментирует начальник Центра Дарья Снитко. — Девальвация 2015−2016 годов стала причиной повышения рублевых цен на продовольствие, но в этом году роста уже нет, а затратные статьи аграриев по разным причинам неизменно увеличиваются».







Сейчас доходность отрасли поддерживает мировой рынок, поскольку после нескольких лет падения наблюдается, хоть и скромная, восходящая динамика глобальных цен, обращает внимание гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Так, в июне среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО составило 175,2 пункта, что на 2,5 пункта (1,4%) выше майских значений и на 11 пунктов (7%) больше показателя мая прошлого года. В частности, организация отмечает повышение индекса по пшенице, что связано с увеличением ее котировок на фоне резкого удорожания высокопротеиновых сортов из-за плохих погодных условий в США.



Менее понятна ситуация с рублем. «Если, как обещают многие макроэкономисты, с осени наша национальная валюта будет ослабевать, то рублевая доходность может остаться на высоком уровне и даже превысить показатели прошлого года», — предполагает Рылько. В начале года курс рубля несколько укрепился и стабилизировался, но прогнозировать, что будет дальше, крайне сложно. В конце июня глава Минэкономразвития Максим Орешкин сказал, что в августе прогноз курса рубля может быть скорректирован в сторону укрепления, если сохранятся высокие цены на нефть и продолжится тенденция роста евро. Апрельский прогноз ведомства предполагает, что к концу года курс составит 68 руб./$1, в среднем по году — 64,4 руб./$1. Курс ЦБ на 1 августа составляет 60,06 руб./$1, за неделю он увеличился более чем на 1,1 руб.



Ожидаемое ослабление рубля даст хорошую возможность нарастить экспорт, однако для других секторов эффект будет отрицательным из-за повышения себестоимости, поскольку часть сырья и средств производства имеют валютную составляющую, отмечает гендиректор консалтинговой компании «А8 Практика» Андрей Морев. Укрепление рубля потенциально позволит снизить капитальные затраты на импортное оборудование и другие средства производства, от которых российский АПК по-прежнему зависим, вторит ему руководитель практики по работе с компаниями агропромышленного сектора КПМГ в России и СНГ Виталий Шеремет. В случае снижения курса национальной валюты возрастут рублевые доходы экспортеров, но также увеличится себестоимость производства мяса, и компенсировать это повышением цен не получится, поскольку покупательная способность населения также упадет, рассуждает эксперт.



Из-за падения курса рубля сильно дорожает себестоимость производства, подтверждает гендиректор «АФГ Националь» Юрий Белов. «Например, мы приобретаем семена картофеля и моркови в странах Западной Европы, цены на них в евро, и в сравнении с 2013—2014 годами стоимость выросла почти вдвое, — сравнивает топ-менеджер. — То же касается и техники, большая часть которой импортная. Также заметно возросла стоимость ГСМ». С другой стороны, «АФГ Националь» как производитель риса сильно зависит от конъюнктуры мирового валютного рынка. Так, укрепление рубля в начале года и снижение котировок риса на международной бирже привело к уменьшению цен и, как следствие, рентабельности производства. «Сейчас цены на рис-крупу демонстрируют последовательный рост, поскольку дорожает доллар, кроме того, стоимость риса традиционно немного увеличивается к концу сезона, что связано со снижением остатков сырца на внутреннем рынке», — уточняет Белов.



«В новом сезоне мы планируем не ухудшить свои прошлогодние позиции, — комментировал ранее «Агроинвестору» гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец. — Единственное, что на высокую рентабельность предыдущих лет рассчитывать уже, как мне кажется, не стоит: нужно готовиться к более низкой марже и быть реалистами». Гендиректор компании «Русский Дом» (Курская область) Олег Кананыхин ждет сокращения урожая и уровней цен по сравнению с 2016 годом. «Но, представляется, что все-таки сработаем не в минус», — добавляет он.



По словам Морева, аграрии в этом году снизят физические объемы выпуска продукции (за исключением животноводства), но за счет роста цен выручка будет сравнима с прошлым годом. Правда, прибыль в целом по отрасли ухудшится, в основном за счет растениеводства, добавляет эксперт. По мнению Шеремета, цены на большинство агрокультур будут как минимум на 10% ниже прошлого года. Основная причина — большие переходящие запасы. Также на конъюнктуру будут влиять относительно невысокие мировые цены и ожидание хороших урожаев в некоторых регионах.



Минсельхоз в Нацдокладе о результатах развития сельского хозяйства в 2016 году оценивает, что рентабельность сельхозорганизаций в этом году снизится до 14% с учетом господдержки против 17,3% в 2016-м. Согласно агрогоспрограмме, в прошлом году рентабельность должна была составить 13%, в этом — увеличиться до 14%.

