Объем производства продукции сельского хозяйства всех агропроизводителей за январь-май текущего года составил 1,29 трлн руб., информирует Росстат. Это всего на 0,6% больше по отношению к аналогичному периоду прошлого года. В 2016-м АПК за пять месяцев прибавил 3,5%. Месячные темпы увеличения отрасли в этом году также ниже и превысили 1% только в марте, когда сельское хозяйство выросло на 1,1%. В остальные месяцы показатель колебался от 0,2 до 0,8%, в то время как в прошлом году месячный рост не опускался ниже 3%.



Ежемесячные данные по росту АПК, особенно в период сбора урожая, мало информативны, считает начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. «Их часто пересматривают позднее, потому что динамика в растениеводстве очень сильно зависит от хода уборочной кампании, и тут плюс-минус день старта уборки какой-либо агрокультуры уже может повлиять на индекс», — поясняет она. Темпы роста АПК замедлились в связи со снижением прироста производства в животноводстве — инвестиций в отрасль на фоне импортозамещения и насыщения рынков свинины и мяса птицы осуществляются все меньше, да и сокращение господдерджки кредитования в текущем году повлияло негативно, говорит эксперт.



За последние 10 лет темпы увеличения агроотрасли существенно превышали показатели в большинстве других секторов экономики страны, комментирует аналитик «Финам» Алексей Коренев. Во многом это объясняется эффектом низкой базы. Кроме того, резкому приросту темпов развития сельского хозяйства поспособствовала слабая конкуренция на начальном этапе, государственная поддержка в рамках программы импортозамещения, а также более чем двукратное ослабление национальной валюты, что дало определенные конкурентные преимущества отечественным производителям перед импортерами. «Однако, как чаще всего бывает, темпы роста, заметно превышающие средние по экономике (или данного сегмента экономики по сравнению с аналогичными в других странах), в итоге приводят к некоторому «перегреву» в отрасли и естественному циклу «охлаждения»», — поясняет он.



Вторым фактором, оказавшим воздействие на замедление темпов роста в АПК за первые пять месяцев этого года, явилось заметное укрепление курса рубля за последние месяцы, что делает продукцию отечественных сельхозпроизводителей менее конкурентоспособной, добавляет Коренев. «Третьим фактором, который имеет системный характер и продолжительное действие, мы видим проблему оттока рабочей силы из АПК. Непривлекательность работы в сельском хозяйстве из-за низкого уровня жизни на селе и заметное падение доходов (в 2017-м году планируется снижение заработной платы в сельском хозяйстве на 12% по сравнению с другими отраслями экономики) неизбежно приводит к перетоку рабочей силы в города», — говорит он.



По итогам года индекс роста сельского хозяйства вряд ли продемонстрирует какие-то рекорды, полагает Снитко. «Скорее к декабрю мы увидим минус 1−1,5% к прошлому году», — считает она. Ключевое значение для итогового показателя будет иметь урожай растениеводческой продукции, а это зависит сейчас в основном от погоды. ЦЭП Газпромбанка прогнозирует, что отрицательный вклад даст сокращение валового сбора зерновых, хотя урожай технических агрокультур может быть выше прошлогоднего.



По мнению Коренева, итоги года во многом будут зависеть от двух факторов. Во-первых, возможного смягчения или наоборот — ужесточения антироссийских санкций, а также ответных контрсанкций, что может привести к заметному смещению баланса импорта и экспорта сельхозпродукции, а также изменению структуры спроса на внутреннем рынке. Во-вторых, рисков существенных курсовых колебаний рубля относительно основных мировых валют. Что может сильно повлиять на конкурентоспособность отечественной продукции по сравнению с импортом. «Несколько в меньшей степени видится влияние погодных аномалий и сезонных факторов, хотя и их сбрасывать со счетов не стоит», — акцентирует аналитик. По оценке «Финам», наиболее вероятным диапазоном показателей темпов развития АПК в 2017-м году видится коридор от +2,5% (пессимистический вариант) до +5% (вариант оптимистический). Однако вероятнее всего прирост в пределах 3−3,5%, добавляет Коренев. По данным Росстата, по итогам 2016 года сельское хозяйство увеличилось на 4,8%.

