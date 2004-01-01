В 2016 году Минсельхоз России не обеспечил достижение почти половины показателей, предусмотренных госпрограммой развития сельского хозяйства на 2013−2020 годы, показала проверка, проведенная Счетной палатой. «В 2016 году Минсельхоз как ответственный исполнитель не обеспечил исполнение 18 из 47 контрольных событий. Из 132 показателей (индикаторов) достигнуты значения только 75 или 56,8%", — говорится в сообщении контрольного ведомства.



В частности, из 21 объекта капитального строительства, подлежащих вводу в 2016 году, по факту введено только 14, а из запланированных 38 проектно-изыскательских работ выполнено 21, указала Счетная палата. Кассовое исполнение расходов Минсельхоза на реализацию программы в 2016 году составило в 2016 году 10,1 млрд руб. или 97,6% утвержденных бюджетных ассигнований. В целом же расходы, администрируемые Минсельхозом, исполнены на 226 млрд руб. или 98,9% от показателя, установленного сводной бюджетной росписью. При этом исполнение по доходам оказалось на 55,8% выше прогноза (1,15 млрд руб.). «Большая часть доходов (82,4%) получена от возврата регионами остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов прошлых лет», — указали аудиторы Счетной палаты.



Проверка также показала, что в 2016 году Минсельхоз не обеспечил надлежащий контроль соблюдения регионами условий предоставления субсидий, в результате чего 1,3 млрд руб. были использованы с признаками нарушений. Наконец, аудиторы выявили превышение в 2−11 раз оплаты расходов чиновников Минсельхоза на проживание при служебных командировках за границу, расчетная сумма превышения составила 1,8 млн руб. В соответствии с нормативами, предельная норма возмещения расходов на проживание чиновников, например, в Германии составляет до 200 евро, в США — до $350 долларов, на Украине — до $150 долларов.



Ранее в Нацдокладе о результатах реализации госпрограммы в 2016 году Минсельхоз признавал, что достигнуты лишь 11 из 22 показателей в растениеводстве, девять из 14 показателей — в животноводстве и только два из семи показателей в рамках подпрограммы технологической модернизации АПК. В частности, на 45% оказались не выполнены индикаторы по площади закладки виноградников, на 40% — по приросту мощностей по для хранению плодов, почти на 11% — по объему производства молока во всех хозяйствах всех категорий, на 3,9% — по поголовью мясного и помесного КРС в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах, на 29% — по реализованным аграриям тракторам. По итогам 2016 года, по данным Минсельхоза, просубсидировано 18,1 тыс. инвестиционных кредитов в области растениеводства, 3,1 тыс. — в области животноводства, 5,8 тыс. — в области молочного скотоводства и 392 — в области мясного скотоводства. Совокупный объем выданных предприятиям и организациям АПК кредитных ресурсов в 2016 году составил 1,54 трлн руб., в том числе 1,16 трлн руб. краткосрочных кредитов и 380 млрд руб. — инвестиционных.



Счетная палата выявляла нарушения выявлялись Счетной палаты по итогам при проверке проверки Минсельхоза и в 2015, и в 2014 годах. Тогда, согласно заключению контрольного ведомства, выполнение показателей госпрограммы составило 55% и 50% соответственно.

