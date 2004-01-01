Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) раскритиковала порядок распределения субсидий в АПК, действующий в этом году. Как говорится в проекте итогового доклада о состоянии конкуренции за 2016 год, правила содержат ряд положений, «которые могут привести к созданию дискриминационных условий как для отдельных сельхозтоваропроизводителей, так и для региона в целом».



В частности, по мнению антимонопольного ведомства, укрупнение мер господдержки и введение единой субсидии снижает предсказуемость получения средств для отдельных субъектов АПК региона, в том числе малых форм хозяйствования, по отдельным направлениям господдержки. Кроме того, «сохраняется возможность введения избыточных требований, предъявляемых к потенциальным получателям субсидий», полагает ФАС.



В связи с этим служба предложила провести мониторинг распределения единой субсидии региональными органами власти на предмет нарушений антимонопольного законодательства. Как отмечается в докладе, ранее ФАС предлагала утвердить исчерпывающий перечень документов для получения субсидий и установить четкие сроки рассмотрения заявлений аграриев, однако это так и не было сделано.



Минсельхоз пообещал внимательно отнестись к рекомендациям ФАС. «Минсельхоз изучит доклад, рассмотрит предложения ФАС при совершенствовании механизма господдержки отрасли, в том числе правил льготного кредитования», — сказала «Агроинвестору» представитель пресс-службы министерства. В то же время она подчеркнула, что к 13 апреля Минсельхоза одобрил льготные кредиты для 4,9 тыс. заемщиков на общую сумму субсидий 17,5 млрд руб., что в три-пять раз выше (в зависимости от региона) суммы на аналогичную дату прошлого года. Кроме того, в прошлом году оформление краткосрочного кредита не гарантировало возмещение процентной ставки от государства. «В этом смысле новый механизм прозрачнее, поскольку заемщик сразу на старте понимает берет он льготный или коммерческий кредит», — добавила она.



До 2017 года в рамках госпрограммы развития АПК аграриям предоставлялись субсидии по 54 различным позициям, на каждую из которых в бюджете предусматривалось определенное финансирование. С 2017 года субсидии были объединены в семь основных подпрограмм. Как пояснял ранее «Агроинвестору» замминистра сельского хозяйства Игорь Кузин, в рамках единой субсидии теперь каждый регион получает деньги одной суммой и может «конфигурировать и распределять их, учитывая свои особенности». «Мы устанавливаем регионам индикаторы, по каким направлениям каких показателей нужно достичь, а они сами решают, как маневрировать деньгами», — отметил Кузин. В то же время он признал, что правила распределения средств в рамках единой субсидии принимались «с расчетом на честных квалифицированных людей» в регионах. «Закон не должен мешать честному человеку, а жулик его все равно обойдет. Мы полагаемся на ответственное и грамотное управление финансами в регионах», — сказал замминистра. Ранее глава Минсельхоза Александр Ткачев заявлял, что введение единой субсидии «расширит полномочия регионов при определении приоритетов аграрной политики, повысит оперативность и своевременность доведения средств».



Сельхозпроизводители ранее неоднократно критиковали объединение господдержки в единую субсидию. Так, как говорилось в письме, отправленном президенту Владимиру Путину в декабре 2016 года от имени «Русагро», «Дамате», «Союзмолоко», Масложирового союза России и др., консолидация мер господдержки делает механизмы и объемы субсидирования «непрозрачными и непрогнозируемыми для инвесторов». «Регионы будут принимать решение о поддержке отдельных секторов АПК, исходя из ситуационных факторов, а не стратегических приоритетов», — отмечалось в письме. Инвесторы опасаются, что приоритет будет отдаваться проектам, имеющим более высокую доходность и быструю окупаемость, уточнял «Агроинвестору» исполнительный директор «Союзмолоко» Артем Белов.



К пересмотру механизма единой субсидии призывает и Национальный союз агростраховщиков. По его данным, включение господдержки агрострахования в единую субсидию привело к тому, что власти ряда регионов отказались выделять средства на возмещение части страховых премий. В частности, по данным союза, о невозможности выделить деньги заявили власти Белгородской и Самарской областей, а также Краснодарского края.

