Россия должна нарастить экспорт продовольствия и сельхозсырья на $4,5 млрд руб. к 2020 году, рассчитывает Минсельхоз. Именно вывоз продукции является основным направлением, которое в будущем будет определять рост АПК, сказал на конференции «Аграрный форум России: как обеспечить устойчивый рост отрасли», организованной газетой «Ведомости», статс-секретарь — замминистра сельского хозяйства Сергей Левин.



«АПК устойчиво прибавляет на протяжении 15 лет подряд, это основа роста нашей экономики, — подчеркнул чиновник. — Мы добились заметных успехов в импортозамещении, хотя стартовали с очень низкой точки. Однако теперь мы подходим к тому, когда становится невозможным обеспечивать расширение производства ориентируясь только на внутренний рынок». Для поддержки экспорта продовольствия в Минсельхозе разработана и начала действовать с начала этого года специализированная подпрограмма. Пока, по словам Левина, на ее реализацию выделены «не очень большие финансы» — 2,4 млрд рублей до 2020 года, однако начало положено.



В подпрограмме выделяются три основные задачи. Во-первых, маркетинговая поддержка российского продовольствия на зарубежных рынках. Во-вторых, поддержка деятельности Россельхознадзора, чтобы ведомство помогало обеспечивать качество отечественной продукции для создания образа продукции высокого качества. Для этого в частности планируется переоснащение значительной части лабораторий Россельхознадзора. В-третьих, изучение потенциальных рынков сбыта. До сих пор этим «никто не занимался», акцентировал чиновник. Все вместе это будет способствовать диверсификации поставок за рубеж.



В прошлом году главными потребителями российского продовольствия стали Турция ($1,66 млрд) и Китай ($1,62 млрд). Однако страновая структура экспорта как и товарный ассортимент с каждым годом увеличиваются на фоне роста общего объема вывоза. «Если посмотреть на карту мира, наша продукция на ней представлена достаточно широко, даже иногда дотягиваемся до Латинской Америки, — подчеркнул замминистра. — Хотя перед тем как выходить на такие дальние рынки стоит внимательно просчитывать логистику: если стоимость доставки до покупателя превышает стоимость груза, то о какой конкуренции тут можно говорить?». Поэтому, чтобы максимально эффективно диверсифицировать экспорт, нужно сначала быстро провести качественный анализ рынков, добавил Левин.



В мире существует две модели поддержки экспорта. Американская, которая ориентирована на продвижение брендов, и европейская, сосредоточенная на поддержке на зарубежных рынках географически защищенных наименований. «Мы решили использовать обе схемы, но каждый должен сконцентрировать усилия на своем: крупные компании — на брендах, государство — на регионализации продукции, — отметил Левин. — Рынок географически защищенных наименований сейчас оценивается в $50 млрд в год. Всему миру известен итальянский пармезан, мы хотим чтобы и, например, наше вологодское масло за рубежом стало таким же узнаваемым брендом». Минсельхоз разрабатывает подпрограмму поддержки продукции и по этому направлению. Сейчас, по данным Левина, в России насчитывается всего около 17 региональных наименований.



По данным ФТС, общий экспорт продовольственных товаров и сельхозсырья в 2016 году достиг $17 млрд (в 2015-м — $16,1 млрд). Прирост объемов был обеспечен за счет увеличения поставок в государства дальнего зарубежья — с $11,9 млрд до $12,8 млрд, вывоз в страны СНГ напротив немного снизился — $4,2 млрд до $4,17 млрд.

