Тайская корпорация CP Group отказалась от строительства молочно-товарной мегафермы в Рязанской области. Комплекс на 80 тыс. дойных коров должен был возводиться в партнерстве с китайской Banner Dairy и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Объем инвестиций оценивался в $1 млрд, начать строительство предполагалось в 2017 году.



Однако, как сообщил врио губернатора региона Николай Любимов, китайские партнеры решили выйти из проекта, после чего тайские инвесторы посчитали его дальнейшую реализацию нецелесообразной. Оперативно получить комментарии от CP Group и РФПИ «Агроинвестору» не удалось. По словам Любимова, сейчас власти Рязанской области ведут переговоры с CP Group о возможности реализации других проектов в сфере АПК, в том числе в секторе производства мясо-молочной продукции и мяса птицы. На прошлой неделе тайские инвесторы осмотрели действующую ферму в Рыбновском районе и ряд других объектов. «Сейчас они хотят вложить средства в приобретение уже существующих активов для того, чтобы их развивать», — добавил чиновник.



Соглашение о строительстве крупнейшего в России молочно-товарного комплекса между CP Group, Banner Dairy и РФПИ было подписано в мае 2016 года в присутствии председателя российского правительства Дмитрия Медведева и премьер-министра Таиланда Прают Чан-Оча. Расчетная годовая мощность предприятия должна была составить 400 тыс. т готовой продукции. После подписания соглашения тогдашний губернатор Рязанской области Олег Ковалев сообщал, что строительство предполагается начать в 2017 году. На первом этапе, до конца 2017-го, стадо должно было составить 40 тыс. дойных коров, в перспективе — увеличиться до 80 тыс. Комплекс предполагалось разместить на территории Рязанской области на площади 1 тыс. га, еще 40−60 тыс. га выделить под выращивание кормов и севооборот. Планировалось создание предприятия полного производственного цикла — от растениеводства до упаковки и дистрибуции готовой продукции (молока, сыров, кисломолочных продуктов). Она должна была поставляться в том числе и на экспорт — в страны Юго-Восточной Азии, где CP Group является одним из крупнейших дистрибуторов продовольственных товаров.



В случае реализации заявленных планов комплекс мог стать лидером по производству молока-сырья на российском рынке. По данным «Союзмолоко», в 2016 году крупнейшими производителями сырого молока стали компания «ЭкоНива» Штефана Дюрра и связанный с семьей главы Минсельхоза «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева, выпускавшие около 700 т молока в сутки. В 2016 году «ЭкоНива», согласно собственным данным, произвела 220 тыс. т молока, общее поголовье холдинга, по данным на конец марта, составляло 64,7 тыс. КРС, в том числе 32,1 тыс. — фуражные коровы.



Сейчас вьетнамская TH True Milk строит молочные комплексы в Московской и Калужской областях, поголовье каждого из них в будущем может составить до 45 тыс. животных. Как заявляла председатель правления TH True Milk Тхай Хыонг, всего компания намерена вложить в предприятия в России $2,7 млрд, из которых $1 млрд придется на Калужскую и Московскую области, а оставшиеся средства «достанутся Дальнему Востоку». В июне о намерении вложить $400 млн в вертикально-интегрированное производство молока и молочных продуктов объявил «Мираторг», на начальном этапе холдинг планирует открыть одну молочную ферму на 5 тыс. коров, а в перспективе компания может построить несколько молочных ферм в Центральном округе России с поголовьем до 20 тыс. животных.



Российский молочный рынок остается достаточно привлекательным для иностранных инвесторов в связи с высокой популярностью молочной продукции у населения и явным дефицитом отечественной продукции, отмечает начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. «С точки зрения конкурентоспособности на мировом рынке Россия может иметь преимущества перед компаниями как Европы, так и Азии. Но инвестиции пока не столь активны, как в других секторах животноводства, так как выращивание молочного стада — это очень длительные и долго окупаемые проекты», — сказала она «Агроинвестору». Эксперт напомнила, что международные компании часто объявляют о желании начать крупные проекты с нуля, и, как правило, выбирают между несколькими площадками. «Что касается СР Foods, то компания продолжает инвестировать в другие сектора в России, в частности, в свиноводство», — добавила Снитко.



По данным Росстата, в 2016 году производство сырого молока в России снизилось на 0,2% до 30,7 млн т за счет сокращения в хозяйствах населения, при этом в сельхозорганизациях выпуск вырос на 2,2% до 15 млн т. В первом полугодии 2017 года все хозяйства произвели 15,3 млн т молока, что на 0,6% больше соответствующего периода 2016-го. Надои на одну корову в сельхозорганизациях в первой половине года составили 2960 кг против 2819 кг в первом полугодии прошлого года.



CP Group является крупнейшим конгломератом Таиланда, инвестирующим в отрасли телекоммуникации, банковский сектор, розничную торговлю, ресторанный бизнес и др. Аграрное подразделение CP Group представлено субхолдингом CP Foods, который инвестирует в 14 стран мира, включая Россию, с продажами в более чем 40 стран мира и оборотом около $14 млрд. В России CP Foods работает с 2006 года, когда в Подмосковье было создано ООО «Чароен Покпанд Фудс». Компания инвестировала в строительство свинокомплексов в Московской, Липецкой, Курской, Калужской областях совокупной мощностью 77,2 тыс. свиней единовременного содержания, указано на сайте российского филиала CP Foods. В структуру компании входит комбикормовый завод мощностью 600 т/сутки. В 2017 году «Чароен Покпанд Фудс» начала самостоятельно заниматься растениеводством, посеяв 1,5 тыс. га ярового ячменя. Также в структуре посевов есть 500 га озимой пшеницы. «В 2018 году планируется увеличение общей площади земельного банка до 20 тыс. га и более. Производственный план будет включать не только зерновые культуры, но и рапс, горох, сою, кукурузу и подсолнечник», — говорится в сообщении компании. По данным kartoteka.ru, в 2015 выручка «Чароен Покпанд Фудс» составила 1,5 млрд руб., чистый убыток — 221 млн руб.

