Агрохолдинг «Эко-Культура», специализирующийся на выращивании и поставках овощей закрытого грунта, рассматривает садоводство в качестве направления для диверсификации своей деятельности, сообщил «Агроинвестору» президент компании Константин Росляков. «Сейчас производство яблок — это востребованный и рентабельный сегмент, мы считаем, что этот рынок еще не насыщен», — отметил он.



В качестве региона для развития садоводства компания рассматривает Ставропольский край. «Речь идет о высокоинтенсивных садах, в первую очередь, яблоневых. В Ставропольском крае есть уникальные природные условия для этих целей. Это будет отличать проект от конкурентов», — уверен Росляков.



Минсельхоз Ставрополья накануне сообщил, что «Эко-Культура» уже заключила договор аренды земельного участка площадью 1,3 тыс. га в Минераловодском городском округе. «Уже весной 2018 года на площади 100 га произведут закладку суперинтенсивного сада с установкой крепежных оснований, систем орошения и систем защиты от града. До 2020 года появятся еще 800 га насаждений. А в дальнейшем будет построено современное хранилище», — приводит пресс-служба министерства слова руководителя ведомства Владимира Ситникова. Однако, говорит Росляков, окончательное решение о реализации данного проекта еще не принято. «Эту сделку мы пока не провели, поэтому говорить об этом проекте пока рано. Решение будет в начале следующего года», — сказал президент компании.







Это не первый случай, когда агрокомпания диверсифицирует свой бизнес за счет садоводства. Например, холдинг АФГ «Националь», крупнейший в стране производитель риса, с 2015 года осуществляет закладку яблоневых садов по суперинтенсивной технологии в Краснодарском крае. Выход высших товарных сортов с таких садов достигает 95%, сообщает пресс-служба компании. В прошлом году группа получила первый технический урожай, а в этом вышла на промышленные объемы производства: валовой сбор яблок с 400 га составил около 4 тыс. т. В следующем году холдинг намерен заложить еще 300 га и собрать примерно 10 тыс. т яблок. Плановая урожайность после выхода сада на полное плодоношение составит до 60 т/га. Кроме того, в 2017 году группа построила первую очередь фруктохранилища на 5 тыс. т, после реализации второй очереди в 2018 году объем хранения планируется удвоить.



Рентабельность в интенсивном садоводстве составляет более 100%, ранее говорил «Агроинвестору» президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин. «Все бы занимались садами, но это очень капиталоемкая отрасль, — отмечал он. — Посадить сад легко и дешево, а вот обеспечить его всем необходимым — дорого». Только хранилище, например, обойдется минимум в 50−60 млн руб. на 1 тыс. т яблок, также высоки затраты на шпалеру, капельное орошение, удобрения, ядохимикаты и т. д. Поэтому позволить себе такие проекты могут только крупные холдинги, констатирует эксперт.



По данным Росстата, валовой сбор семечковых агрокультур (яблоко, груша, айва, мушмула) в 2016 году во всех хозяйствах составил 1,85 млн т, в том числе 729 тыс. т — в сельхозорганизациях, 48 тыс. т — в крестьянских (фермерских) хозяйствах и 1,07 млн т — в хозяйствах населения. В этом году, согласно прогнозу Ассоциации садоводов России, производство яблок снизится на 15−20% из-за весенних заморозков и холодного лета. По данным Минсельхоза США, Россия является крупнейшим в мире импортером яблок, несмотря на действующее с 2014 года продовольственное эмбарго. По подсчетам американских аналитиков, в сезоне-2016/17 (с июля по июнь) Россия ввезла 670 тыс. т яблок при собственном производстве в 1,33 млн т (без учета Крыма). Потребление яблок в России составило 1,57 млн т, еще 348 тыс. т было отправлено на переработку. Как говорится в Нацдокладе о реализации госпрограммы развития сельского хозяйства, фрукты и орехи в 2016 году оставались основными товарными позициями в структуре импорта сельхозпродукции — на них приходилось 15,4% всех поставок сельхозпродукции в стоимостном выражении. Ранее глава Минсельхоза Александр Ткачев неоднократно заявлял, что в ближайшие семь лет России «выйдет на полное самообеспечение, за исключением тропических фруктов».



«Эко-культура» в равных долях принадлежит предпринимателям Александру Рудакову, Алексею Петренко и Ирине Ашиновой, следует из данных kartoteka.ru. Агрохолдинг специализируется на выращивании и поставках овощной продукции и на сегодняшний день включает три тепличных комбината на Ставрополье общей площадью 62 га и 7 га в Ленинградской области. Также компания владеет распределительными центрами в Ставропольском крае, Москве и Ленинградской области. К 2020 году, как указано на сайте «Эко-культуры», площади теплиц планируется довести до 567 га, вложив 120 млрд руб. Годовой объем производимой продукции превысит 431 тыс. т и, как ранее говорил Росляков, в случае реализации проекта холдинг станет лидером сектора тепличных овощей в России.

