Госдума приняла закон о повышении НДС

Госдума в третьем чтении приняла закон о повышении с 1 января 2019 года налога на добавленную стоимость до 20% с нынешних 18%. При этом предусматривается сохранение всех действующих льготных ставок по НДС. В частности ранее премьер-министр Дмитрий Медведев обещал оставить пониженные ставки на продукты питания. Инициативу правительства в Госдуме поддержала только фракция «Единая Россия», остальные выступили против.О намерении повысить налог Медведев заявил 14 июня на заседании правительства , два дня спустя законопроект был внесен в Госдуму. По оценке Минфина, эта мера позволит дополнительно привлечь в федеральный бюджет более чем 620 млрд руб. в следующем году, в 2021-м сумма превысит 720 млрд руб. Предполагается, что эти средства должны стать одним из основных источников для финансирования целей, обозначенных в майском указе президента.По оценке Минфина, повышение НДС спровоцирует ускорение инфляции до 4−4,5% в 2019 году. Банк России повысил прогноз годовой инфляции с 3−4% до 3,5−4% к концу 2018-го с ее краткосрочным увеличением до 4−4,5% в 2019 году. Темпы роста потребительских цен постепенно вернутся к 4% в начале 2020-го, полагают аналитики ЦБ. По данным Росстата, пока инфляция остается ниже целевого значения в 4%: в мае она составила 0,4%, а в годовом выражении была на уровне 2,4%. В июне темп роста цен ускорился до 0,5%, по итогам полугодия инфляция была на уровне 2,3%. На фоне роста продовольственной инфляции, влияния повышения курса рубля в ближайшие месяцы, а также повышения НДС до 20% ЦБ ожидает сближения инфляции с уровнем 4%, при этом аналитики отмечают, что это будет происходить быстрее, чем ожидалось ранее.Кроме того, согласно прогнозу Минэкономразвития, повышение НДС замедлит экономический рост с 1,9% в 2018 году до 1,4% в 2019-м. Динамика увеличения инвестиций снизится с 3,5% до 3,1%, а реальных зарплат — с 6,3 до 1%. С 2020 года благодаря мерам правительства и повышению пенсионного возраста экономика должна расти более активно, прибавив 2%, а в 2021-м — 3,1%. Инвестиции в 2020 году прибавят 7,6%, рассчитывает министерство.Среди мер, которые могут быть приняты для компенсации увеличения налоговой нагрузки на бизнес, первый вице-премьер — глава Минфина Антон Силуанов ранее называл в частности ускоренное возмещение НДС экспортерам. Также планируется снизить нагрузку за счет сокращения сроков проведения камеральных проверок при возмещении НДС и отменить налог на движимое имущество.Эффект от повышения базовой ставки НДС будет единовременным, и он повлияет на инфляцию, которая вырастет на дополнительные 1−1,2 п. п., оценивает начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. При этом, по ее словам, на льготные товары повышение НДС почти не повлияет, поскольку льготная ставка сохранится на прежнем уровне. «Влияние будет опосредованным, так как затраты на производство всех льготных продуктов тоже вырастут, но в целом этот эффект будет минимален, поскольку скажется только на объеме средств в обороте предприятий, а не на рентабельности, — прокомментировала она «Агроинвестору». — В целом макроэкономические условия сейчас позволяют агропроизводителям абсорбировать увеличение потребности в оборотном капитале благодаря низким кредитным ставкам на рынке».Чисто арифметически, рост НДС с 18% до 20% увеличивает стоимость товара на 1,7%, то есть совсем незначительно, подсчитывает руководитель проектов практики АПК «НЭО Центра» Максим Никиточкин. «Этот рост для потребителя может быть нивелирован за счет маржи производителя и/или торговой сети. Однако некоторые производители могут повысить цены на свою продукцию «на волне» увеличения НДС на 5−10%, переложив перед потребителями ответственность за рост цен с себя на правительство», — рассуждает эксперт. Единственным плюсом для экономики от роста НДС он считает увеличение доходов бюджета, правда, добавляет, что они могут и не пойти на развитие страны, поскольку в ближайшие три года правительство планирует приобрести валюту на 11 трлн руб. К минусам решения о повышении ставки Никиточкин относит рост инфляции, потенциальное увеличение или не снижение ключевой ставки, то есть сокращение кредитования экономики, и как следствие — падение темпов роста ВВП. «Также к минусам можно добавить падение доверия населения и бизнеса к правительству вследствие очередного рост налоговой нагрузки», — считает он.Государственную казну за счет повышения НДС в первую очередь пополнят те, у кого высокая добавленная стоимость — значительный фонд оплаты труда, амортизационные отчисления, проценты по кредитам и прибыль, перечисляет руководитель департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в России и СНГ Михаил Орлов. «Но надо понимать, что финансировать эти затраты будут потребители — физические лица и субъекты малого предпринимательства, которые не являются плательщикам НДС. А значит, увеличение НДС для них означает повышение стоимости приобретаемого товара (работ, услуг)», — отмечает он. Эксперт подтверждает, повышение налога на 2% не может привести к росту цены товара более чем на 1,7%. Если принять во внимание, что все льготы и пониженные ставки по социально значимым товарам и услугам сохраняются, то едва ли повышение налога приведет к непомерной нагрузке на население, уверен он. «По крайней мере, этот показатель не идет ни в какое сравнение с периодической «индексацией» регулируемых тарифов ЖКХ», — добавляет Орлов.

По его мнению, настоящая проблема НДС — не в ставке. «НДС — самый сложный налог в отечественной налоговой системе. И пугает он не ставкой, а сложным порядком исчисления и уплаты. Вот здесь-то и находятся резервы для совершенствования налоговой системы и снижения административных издержек бизнеса, — рассказывает эксперт «Агроинвестору». — Полагаю, что увеличение ставки налога следует увязать с пересмотром определенных параметров исчисления и уплаты этого налога, например, отменить налогообложение авансовых платежей или упростить порядок возмещения налога». Кроме того, по словам Орлова, сейчас самое удобное время для того, чтобы оценить налоговую нагрузку на фонд оплаты труда, и принять решение о постепенном снижении этой нагрузки за счет снижения ставки социальных страховых платежей, начисляемых на ФОТ. В противном случае, налоговая система России по-прежнему будет сдерживать создание благоприятных для бизнеса условий в стране



По ставке 20% НДС взимался до 2004 года, потом она была снижена до 18%. По данным Росстата, в 2016 году сборы от НДС в стране составили 2,7 трлн руб., на них приходилось 41% всей суммы налоговых поступлений в федеральный бюджет.