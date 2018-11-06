«Дамате» начала строительство нового завода за 5,7 млрд рублей

«Дамате» Наума Бабаева приступила к строительству завода по глубокой переработке мяса индейки в Пензенской области. Мощность завода составит 150 т в сутки, объем инвестиций — около 5,7 млрд руб. Как говорится в сообщении компании, на 13 производственных линиях «Дамате» будет выпускать сыровяленые колбасы, ветчины, вареные колбасы и сосисочные изделия, а также готовые к употреблению полуфабрикаты из мяса индейки.



Завод будет построен в непосредственной близости от завода группы по убою и переработке индейки мощностью 155 тыс. т в год. Площадь участка под строительство составит 9 га, в том числе 2,5 га — непосредственно площадь застройки. «Приступая к реализации этого проекта, мы ставим перед собой цель создать в регионе новое современное предприятие, вывести на рынок новый качественный продукт, а также предоставить региону порядка 630 новых рабочих мест. Помимо этого, «Дамате» планирует перечислить свыше 300 млн руб. налоговых отчислений и сборов в бюджеты всех уровней в течение трех лет», — сказал гендиректор «Дамате» Рашид Хайров.



Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев на церемонии закладки первого камня назвал «Дамате» лидером по производству и переработке мяса индейки в России. По его словам, реализации крупных инвестпроектов в сфере АПК содействует господдержка, в том числе субсидирование процентной ставки по кредитам.



Соглашение о строительстве завода было подписано на XXII Петербургском международном экономическом форуме в мае 2018 года. У «Дамате» уже есть предприятие по убою и переработке индейки мощностью 60 тыс. т готовой продукции в год, запущенное в 2013 году. Оно выпускает мелкокусковые и рубленые полуфабрикаты из мяса индейки, субпродукты и маринады (ТМ «Индилайт»), указано на сайте группы.



Сейчас ниша продуктов глубокой переработки мяса индейки практически свободна, отмечает исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. «Специализированных крупных игроков в этой категории нет, колбасы и сосиски из индейки выпускают только комбинаты, имеющие широкий ассортимент, в который входит в том числе и индейка», — сказал «Агроинвестору» Корнеев. При этом, заметил он, мясо индейки является технологичным, то есть хорошо подходит для переработки. «Поэтому здесь ниша огромна, и основная задача «Дамате» будет лишь в области маркетинга: во-первых, чтобы потребитель начал идентифицировать их торговую марку, а во-вторых, какое-то время потребуется для формирования лояльного пула покупателей», — отметил Корнеев.



«Дамате» работает в Пензенской области с 2012 года. По данным Росптицесоюза, в 2017 году группа стала крупнейшим производителем индейки в стране, выпустив 80,9 тыс. т в живом весе или 29% всего мяса этого вида в промышленном секторе. Консалтинговая компания Agrifood Strategies оценивает долю «Дамате» в 27% с объемом производства в 62 тыс. т в убойном весе. К 2020 году холдинг планирует увеличить производство до 155 тыс. т в год, в результате чего общая стоимость индейководческого проекта должна достигнуть 41 млрд руб. В августе 2018-го «Дамате» объявила о выходе производства на показатель 8,6 тыс. т индейки в убойном весе в месяц, что превысило аналогичный показатель за прошлый год на 70%.



Кроме производства индейки «Дамате» занимается молочным животноводством и переработкой молока. В декабре 2017-го группа открыта молочно-товарный комплекс в Тюменской области на 4,6 тыс. коров, к концу 2019 года дойное стадо планируется увеличить до 6 тыс. животных. В сентябре на Восточном экономическом форуме «Дамате» подписала соглашение о строительстве птицеводческого комплекса мощностью 22,5 тыс. т индейки в живом весе в год на территории Приморского края. Инвестиции в приморский проект оценены в 12,2 млрд руб.

