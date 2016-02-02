Крупнейшие инвестпроекты 2015 года

В 2015 году многие крупные компании объявили или начали реализацию проектов в разных секторах АПК, инвестиции нередко оцениваются более чем в 5 млрд руб.

Крупнейшие инвестпроекты 2015 года 1 из 12 Фото: Легион-Медиа Несмотря на непростую макроэкономическую ситуацию в стране инвестиционная активность игроков в агросекторе в 2015 году была достаточно высокой. Как опытные участники рынка, так и новые компании и непрофильные инвесторы объявили немало проектов. В галерее «Агроинвестора» — самые крупные из них.

















Поделиться

Loading...