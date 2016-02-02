Крупнейшие инвестпроекты 2015 года
2 февраля 2016, 12:50
В 2015 году многие крупные компании объявили или начали реализацию проектов в разных секторах АПК, инвестиции нередко оцениваются более чем в 5 млрд руб.
Крупнейшие инвестпроекты 2015 года
Фото: Легион-Медиа
Несмотря на непростую макроэкономическую ситуацию в стране инвестиционная активность игроков в агросекторе в 2015 году была достаточно высокой. Как опытные участники рынка, так и новые компании и непрофильные инвесторы объявили немало проектов. В галерее «Агроинвестора» — самые крупные из них.
Loading...