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Крупнейшие инвестпроекты 2015 года

2 февраля 2016, 12:50

В 2015 году многие крупные компании объявили или начали реализацию проектов в разных секторах АПК, инвестиции нередко оцениваются более чем в 5 млрд руб.

Крупнейшие инвестпроекты 2015 года

Крупнейшие инвестпроекты 2015 года
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Фото: Легион-Медиа

Несмотря на непростую макроэкономическую ситуацию в стране инвестиционная активность игроков в агросекторе в 2015 году была достаточно высокой. Как опытные участники рынка, так и новые компании и непрофильные инвесторы объявили немало проектов. В галерее «Агроинвестора» — самые крупные из них.

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