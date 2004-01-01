Статья опубликована в журнале «Агротехника и технологии» №6 (58) ноябрь-декабрь 2016
Подписаться


Самая главная проблема отрасли — ее малый масштаб. Чтобы быть успешным, мясное скотоводство России, по самым скромным подсчетам экспертов, должно насчитывать 5−7 млн голов, то есть иметь объем производства в 5−10 раз больше, чем сейчас.