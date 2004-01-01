Мясная кооперация. Кооперативный подход как способ возрождения деревни

Мясное скотоводство, пожалуй, самая непопулярная среди всех отраслей животноводства России. Если по птице, свинине и даже молоку регулярно идут приросты показателей, то здесь наблюдается либо стагнация, либо хроническое снижение продуктивности и прироста. Между тем говядины стране катастрофически не хватает. Отраслевые союзы уверены: возрождать отрасль следует мелкому и среднему бизнесу, и подняться скотоводству позволит только кооперация. В том, насколько жизнеспособна эта идея и как именно можно накормить страну говядиной, разбирались корреспонденты «Агротехники и технологий»