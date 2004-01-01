Фото: Легион-Медиа
Мясная кооперация. Кооперативный подход как способ возрождения деревни
Мясное скотоводство, пожалуй, самая непопулярная среди всех отраслей животноводства России. Если по птице, свинине и даже молоку регулярно идут приросты показателей, то здесь наблюдается либо стагнация, либо хроническое снижение продуктивности и прироста. Между тем говядины стране катастрофически не хватает. Отраслевые союзы уверены: возрождать отрасль следует мелкому и среднему бизнесу, и подняться скотоводству позволит только кооперация. В том, насколько жизнеспособна эта идея и как именно можно накормить страну говядиной, разбирались корреспонденты «Агротехники и технологий»Евгения Чернышова
Агротехника и технологии, ноябрь 2016
Самая главная проблема отрасли — ее малый масштаб. Чтобы быть успешным, мясное скотоводство России, по самым скромным подсчетам экспертов, должно насчитывать 5−7 млн голов, то есть иметь объем производства в 5−10 раз больше, чем сейчас.
Написать комментарий