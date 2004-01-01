Доля импортных составляющих в производстве мяса птицы достигает 70%
Фото: Ю. Эйвазова
Фото: Ю. Эйвазова
На треть российский бройлер
Издержки российского птицеводства растут вместе с повышением стоимости зарубежных компонентов. Заместить импорт в отрасли сложно из-за отсутствия инвестиций в сопутствующие производства, а компенсировать потери повышением цен не позволяет ограниченный платежеспособный спросЕвгений Гайва
Агроинвестор, февраль 2017
По данным Росстата, средние потребительские цены на охлажденного и мороженого бройлера за год увеличились на 2,8% со 134,3 руб./кг до 138 руб./кг. Отечественный рынок мяса птицы постепенно подтягивается вслед за произошедшим повышением рублевой стоимости импортных составляющих производства. За последние три года они подорожали пропорционально снижению курса национальной валюты к доллару и евро, то есть примерно вдвое.
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