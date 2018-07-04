Агроинвестор



По оценке Росстата, к началу мая подсолнечника в стране оставалось на 26% меньше, чем на аналогичную дату 2017 года — 578 тыс. т против 785 тыс. т соответственно. В некоторых регионах, где сосредоточены основные перерабатывающие мощности, остатки урожая сократились наиболее заметно. Так, в Белгородской области запасы снизились в 2,7 раза до 13,8 тыс. т, в Волгоградской — в 2,3 раза до 41,1 тыс. т, в Саратовской — в 2,1 раза до 40,7 тыс. т. Впрочем, были и те, кто их увеличил: например, Татарстан нарастил объем с 13,8 тыс. т до 39,7 тыс. т, а Самарская область — с 12,4 тыс. т до 37,2 тыс. т. При этом только за апрель в стране было продано 553 тыс. т подсолнечника, что на треть больше, чем в апреле 2017-го. А за четыре месяца 2018 года реализация выросла на 25% до 1,96 млн т.