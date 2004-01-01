Падение реальных доходов населения закончилось, об этом сказал вице-премьер Игорь Шувалов выступая на бизнес-форуме «Россия-Сингапур». Также чиновник отметил, что у некоторых групп доходы немного растут, и в следующем году эта тенденция станет массовой, рассчитывают власти. Так, Минэкономразвития, согласно базовому сценарию прогноза социально-экономического развития страны на 2017−2019 годы, ожидает увеличения доходов населения на 0,2% в 2017 году после снижения на 5,6% в этом. Реальная заработная плата может вырасти на 0,3% уже в 2016-м, а в следующем прибавит еще 0,4%, оценивает ведомство. При этом уровень инфляции может уменьшиться с 5,8% в 2016-м до 4% в 2017 году. На этом фоне оборот розничной торговли перестанет падать, и после минус 4,6% в 2016-м в следующем году покажет плюс 0,6%. Как результат — увеличение потребления вновь станет главным фактором экономического роста в стране, полагает Минэкономразвития.

«Потребительский спрос должен в будущем году ожить, сейчас потребители ведут себя достаточно аккуратно», — цитирует Шувалова РИА «Новости». По данным Росстата, за январь-октябрь реальные располагаемые доходы населения снизились на 5,3% к аналогичному периоду 2015 года, хотя в октябре действительно был прирост на 1% относительно сентября. Реальная заработная плана прибавила 0,5% по итогам десяти месяцев (плюс 0,6% к сентябрю). Оборот розничной торговли за этот период был на 5,3% меньше, чем годом ранее, но на 0,7% больше, чем в сентябре.

Падение доходов населения негативно влияет на агроотрасль, хотя отдельные сектора (например, сахар и консервы), напротив, видят рост спроса, говорит начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. «Полагаю, на базовые показатели спроса в натуральном выражении — потребление крупных групп товаров: мяса в целом, овощей, хлеба, кондитерских изделий — эти изменения сильно не влияют, просто покупатели переходят из высоких ценовых сегментов в эконом-сегмент, — рассуждает эксперт. — А вот на важные тенденции агрорынка, такие как развитие производства органической и фермерской продукции, функциональных продуктов, спортивного и диетического питания, увеличение ассортимента товаров падение доходов влияет крайне негативно, поскольку увеличение спроса в этих нишах замедляется». Тем не менее, поскольку рынки постепенно стабилизируются, а перспективы экспорта и роста спроса внутри страны становятся более определенными, в 2017-м в отрасли может возобновиться инвестиционный бум, добавляет эксперт.

Гендиректор «АФГ Националь» (крупнейший производитель риса в стране) Юрий Белов считает, что экономическая ситуация в следующем году будет аналогична нынешней, в частности потребительский спрос останется примерно на существующем уровне. «Поэтому мы собираемся заниматься оптимизацией производственных процессов и улучшением операционной эффективности, — делится Белов. — Будем работать над снижением себестоимости продукции за счет развития собственного семеноводства, более эффективного использования земли, стандартизации производственного процесса, углубленного анализа почв». Кроме того, «АФГ Националь» продолжит развивать овощное направление, инвестировать в суперинтенсивные сады, в выращивание и производство риса. «Если на рынке появятся интересные активы по адекватным ценам — будем приобретать, но пока конкретных предложений нет», — добавляет он.

Гендиректор «Русагро» (один из ведущих игроков на рынках свинины, сахара и масложировой продукции Максим Басов ожидает, что в 2017-м потребительский спрос будет стагнировать. Тем не менее, холдинг планирует увеличить производство потребительской продукции и экспорт. «В следующем году мы сделаем рекордные инвестиции, крупнейшими направлениями которых будут свиноводство в Приморье и Тамбовской области, сахарное производство — в Курской, масложировой бизнес — в Самарской области. Также во всех регионах работы будем вкладывать в развитие сельхозбизнеса», — рассказал он «Агроинвестору».

Еще один лидер продовольственного рынка — холдинг «Эссен Продакшн» (в частности, выпускает майонез, кетчуп и другие товары под брендом «Махеевъ», занимая 17% российского рынка соусной продукции) — тоже столкнулся с влиянием снижения покупательской способности. Одно из направлений бизнеса группы — производство кондитерских изделий, она выпускает до 22 тыс. т продукции в год. Если года четыре назад, когда «Эссен Продакшн» начинала работу в этом сегменте, цена в 300−400 руб./кг конфет была нормальной, то сейчас дороже 120−150 руб./кг почти невозможно продать, отмечает первый замгендиректора холдинга Александр Цыпленков. «Люди отказываются от дорогих конфет, переходят на печенье и т. п. продукцию», — говорит он. При этом в секторе ограничены возможности для уменьшения себестоимости, поскольку большая доля используемого сырья ввозится из-за рубежа, и его цена привязана к курсам валют. Например, хороший миндаль можно купить только в Калифорнии, но при его стоимости 1,2 тыс. руб./кг цена конфет получается «неподъемной», сетует топ-менеджер.

Однако холдинг тоже планирует инвестировать в развитие бизнеса: в начале 2017 года на кондитерской фабрике группы будет запущена новая линия мощностью 7 т/сутки. Инвестиции оцениваются в 500 млн руб. Нивелировать падение спроса внутри страны компании помогает экспорт, так, в 2015 году она поставила за рубеж 3,5 тыс. т продукции или около 15% от общего объема продаж. «Все страны, которые покупают наши майонез и кетчуп берут и кондитерские изделия. Много закупают государства бывшего Союза, есть поставки в Израиль, Германию, другие страны дальнего зарубежья, заходим и смотрим на рынки Египта, ОАЭ, Китая, — перечисляет Цыпленков. — Последний, например, не захотел брать наши майонез и кетчуп, но заинтересовался джемами, повидлом и конфетами». Несмотря на падение покупательской способности населения, в этом году «Эссен Продакшн» рассчитывает увеличить выручку на 20% до 50 млрд руб., в том числе свыше 20 млрд руб. даст производственное направление, около 30 млрд руб. — торговое (у холдинга есть сеть из 138 магазинов разных форматов в Приволжском федеральном округе).