Египет, крупнейший в мире импортер зерна, упрощает процедуры импорта и создает реестр компаний, которые будут инспектировать потенциальные закупки за рубежом. В соответствии с решением Министерства торговли страны, Египет не будет отправлять правительственных инспекторов за границу, что зачастую приводило к задержкам в выдаче разрешений на поставки, передает Reuters. Кроме того, в процессе согласования будет ограничена роль Министерства здравоохранения — еще одного органа, вмешательство которого ранее задерживало утверждение отгрузок.



Импортеры отныне должны заполнять форму в созданной в ноябре 2016 года Генеральной организации по контролю над экспортом и импортом (GOEIC) с указанием страны происхождения зерна и объема поставки. Разрешение будет выдаваться в течение двух рабочих дней с момента подачи заявки. По прибытии зерно будет инспектироваться представителями GOEIC.



«Действительно, в Египте последние лет десять была традиция присутствия инспекторов при отгрузке и контролирования ее. Видимо, теперь они решили сэкономить свои силы, но также, будем надеяться, это демонстрирует и повышение доверия к отгрузчикам», — прокомментировал «Агроинвестору» решение египетских властей вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут. Он добавил, что российские экспортеры имеют большой опыт работы с египетскими властями и участия в тендерах, поэтому, полагает он, в дальнейшем проблем с российскими поставками возникнуть не должно.







Египет в настоящее время является вторым по объемам покупателем российской пшеницы после Турции. По оперативным данным ФТС России, к 11 января 2017 года в текущем 2016/17 сельхозгоду вывезено 20,76 млн т зерна. Из них в Турцию было поставлено 3,6 млн т зерна и продуктов его переработки, в Египет — 3,4 млн т, следует из сообщения Федерального центра оценки безопасности и качества зерна. В пятерку крупнейших импортеров также входят Бангладеш (1,6 млн т), Иран (1,1 млн т) и Азербайджан (0,9 млн т). По оценке Минсельхоза, в этом сельхозгоду Россия экспортирует 40 млн т зерна, ИКАР рассчитывает на 38 млн т, РЗС говорит о 35−37 млн т.



В 2016 году неоднократно возникали проблемы с поставками российской пшеницы в Египет из-за требований властей страны к нулевому содержанию спорыньи в пшенице (по мировым стандартам допускается ее содержание до 0,05%). В результате закупки пшеницы Египтом несколько раз останавливались. Ранее министр торговли и промышленности Египта Тарек Кабиль заявил РИА Новости, что страна может увеличить ввоз российского зерна в случае хороших цен. «Это решается от сделки к сделке. Зависит от цены, качества и времени. Если цены [будут привлекательными] — мы увеличим», — сказал Кабиль.

