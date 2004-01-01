В России при участии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) презентована инициатива Save Food по сохранению потерь продовольствия и пищевых отходов. Презентация программы состоялась в ходе выставки «Упаковка — 2017», где присутствует корреспондент «Агроинвестора». В проект приняты первые российские участники, в частности, фонд продовольствия «Русь» и Молочный союз России.



По словам директора департамента упаковочных выставок Messe Dusseldorf Бернда Яблоновски, ежегодно в мире теряется около трети продовольствия — 1,3 млрд т, которые выбрасываются либо портятся по пути от сельхозпроизводителя к потребителю. В развивающихся странах портится 40% сельхозпродукции из-за недостатков в сфере производства, перевозки и упаковки. В развитых странах расточительство приводит к потере 30% продуктов. «В промышленно развитых странах при производстве теряется мало, но много теряется при потреблении», — добавил Яблоновски.







По данным Минсельхоза, совокупные потери рыбной продукции в России составляют 35−50%, мяса — 45−50%, картофеля, овощей и ягод — до 30%, фруктов — 25%. При этом до 20% продовольствия теряется в местах реализации. Хуже всего ситуация с овощами и фруктами, поскольку до 80% их объема производят фермеры и личные подсобные хозяйства, у которых нет доступа к инфраструктуре. Только за сутки хранения на сырьевой площадке при температуре выше 20 °C убыль массы яблок составляет 7,5%. За один час перевозки неохлажденной продукции (с поля к месту хранения или сбыта) масса снижается на 0,35−1% в зависимости от вида продукции, уточнял ранее «Агроинвестору» Минсельхоз.



«Решение проблемы — это задача не только для отдельных предприятий и их объединений, ее нужно решать совместными усилиями производителя и потребителя», — отметил в ходе презентации проекта Яблоновски. По его словам, из 7 млрд человек мирового населения 842 млн голодают, при том что продовольствия достаточно, чтобы прокормить всю планету.



«Когда раньше племя бегало за мамонтом, оно могло себе позволить его поймать, вырезать и пожарить печенку, а все остальное выбросить. Сегодня у нас такой возможности нет, — рассказывала ранее в ходе Гайдаровского форума руководитель московского офиса ФАО Евгения Серова. — Наши свалки — это треть мирового объема продовольствия, которое произвели, потратили ресурсы. 8 августа мы прошли рубеж — мир за год использовал больше ресурсов, чем планета способна за год восстановить». По ее словам, чтобы накормить все население Земли к 2030 году нужно на 50% увеличить производство, при этом просто наращивание объемов уже не работает.



В России проблема голода стоит не так остро как в ряде других стран, ее можно не рассматривать как серьезный вызов. Сегодня агропродовольственный сектор — единственный стабильно растущий, качество и безопасность продукции тоже улучшаются, отметила Серова, однако проблема потерь для страны крайне актуальна. «У нас полностью отсутствует стратегия по сокращению пищевых отходов и сельскохозяйственных потерь, мы даже не можем найти орган в правительстве, который был бы заинтересован в решении этой проблемы, тогда как весь мир озабочен проблемой борьбы с отходами и потерями», — подчеркнула эксперт.



Концепция Save Food была представлена в 2009 году, в январе 2011-го в нее были приняты первые участники. По всему миру инициатива насчитывает более 140 участников, еще около 600 участвуют в программе через ФАО. Цели проекта — найти эффективные способы сокращения пищевых отходов и потерь продуктов питания, сохранения ресурсов, уменьшения неблагоприятного воздействия человека на окружающую среду и борьба с голодом.

