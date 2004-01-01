Многим мукомольно-крупяным предприятиям грозит банкротство и закрытие из-за усугубившегося финансового положения, вызванного в том числе невыплатой субсидий по кредитам. Об этом говорится в письме Российского союза мукомольных и крупяных предприятий (РСМКП) главе Минсельхоза Александру Ткачеву. «В настоящее время подавляющее число товарных мельниц балансируют на грани выживания… Сводить концы с концами и обеспечивать хлебопекарные производства высококачественной мукой товарным мельницам в значительной мере позволяло субсидирование процентной ставки по кредитам. Однако по состоянию на второй квартал текущего года по ряду предприятий имеется задолженность бюджета по выплатам субсидий не только за 2016, но и за 2015 годы», — говорится в обращении.



Общую сумму задолженности перед предприятиями отрасли союз не называет. «Таких цифр у нас нет, да и никто такую информацию сказать не сможет. Но мы можем говорить о тенденции», — сказал «Агроинвестору» президент РСМКП Аркадий Гуревич. Так, по информации союза, комбинат хлебопродуктов «Старооскольский» в Белгородской области в 2015 году не получил 18,6 млн руб. субсидий, в 2016-м — 33,3 млн руб., Курский комбинат хлебопродуктов — 9,5 млн руб. и 18 млн руб. соответственно. Долг перед подмосковным Луховицким мукомольным заводом за 2016 год составляет 10,7 млн руб., перед «Чусовской мельницей» — 9,2 млн руб. Проблемы есть и в получении новых кредитов в 2017 году: банки хотя и включают предприятия отрасли в реестр потенциальных заемщиков, «однако договоры со многими из них на получение льготных краткосрочных кредитов не оформляются в связи с несогласованием со стороны Минсельхоза», отмечается в письме.



«Выделенные в рамках субсидий деньги означают не только функционирование мукомолов, но и самих аграриев, так как они выделяются на закупку зерна. На другие цели их использовать нельзя», — заметил Гуревич. Ежегодно мукомольно-крупяные предприятия закупают у аграриев 22−23 млн т зерна на сумму около 250 млрд руб.



Такая ситуация с господдержкой чревата закрытием и банкротством значительного числа мукомольно-крупяных предприятий, прогнозирует РСМКП. «Взамен высококачественной муки рынок будет заполнен продукцией кустарных минимельниц», — указано в обращении. По оценке союза, уже сейчас отечественный рынок на 40% заполнен мукой, не отраженной в статистике Росстата. Такие же данные ранее приводил «Агроинвестору» и президент Российского союза пекарей Валерий Чешинский: по его словам, около 40% хлеба производится без надлежащего контроля и зачастую без уплаты налогов разнообразными небольшими предприятиями, которых в России насчитывается около 7 тысяч.



Представитель пресс-службы Минсельхоза факт получения письма подтвердить оперативно не смогла, однако отметила, что ответ по поводу ситуации с господдержкой мукомольной отрасли будет дан в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Министр скажет», — уточнила она.



По данным Росстата, в 2016 году производство пшеничной и пшенично-ржаной муки в России уменьшилось на 1,6% до 8,97 млн т. Еще большее снижение зафиксировано в производстве хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения — на 2,8% до 6,1 млн т. Согласно плану Минсельхоза по льготному кредитованию, в 2017 году на субсидии переработчикам продукции растениеводства и животноводства предусмотрено 2,41 млрд руб., к 10 мая текущий остаток субсидий на эти цели равнялся 121 млн руб.

