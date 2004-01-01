Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) вчера направила в торговые сети — члены АКОРТ обращение с просьбой ускорить работу с поставщиками хлебобулочных изделий по отмене обратного выкупа хлеба. Письмо есть в распоряжении «Агроинвестора».



Противостояние торговых сетей и пекарей в отношении возврата просроченной продукции производителями длилось несколько лет. В начале этого года к вопросу подключилась зампред Госдумы Ирина Яровая: лоббируя интересы хлебопеков, депутат инициировала соответствующие изменения в законодательстве. По ее словам и подсчетам Российского союза пекарей (РСП), только на выкуп нереализованной продукции хлебопеки ежегодно тратили порядка 60 млрд руб., что в условиях и без того минимальной рентабельности у многих производителей ставит под вопрос дальнейшее существование бизнеса. Однако министр торговли Денис Мантуров такую точку зрения не поддержал. По его словам, подобная практика существует с советского времени и позволяет развивать формат малых предприятий. «Если наложим запрет на возврат, то получится, что торговые сети сами устроят у себя хлебопекарни и начнут печь хлеб, — высказывался он на выездном совещании фракции «Единая Россия» в феврале этого года. — Нельзя допустить ситуацию, когда будут закрываться предприятия малого и среднего бизнеса».



Между тем, пекари сумели самостоятельно договориться об отмене обратного выкупа хлеба с большинством торговых сетей. Переговоры между АКОРТ и РСП привели к подписанию меморандума, по которому в пилотном режиме ведущие ритейлеры должны были пересмотреть существовавшую практику с июня этого года.



24 апреля на встрече с членами Совета Федерации президент Владимир Путин назвал уловкой требование торговых сетей к производителям забирать нереализованный просроченный товар. «Что касается требований представителей сетей к производителям забирать свой скоропортящийся товар, вообще продовольствие, особенно после того, как вышли сроки годности, — это одна из уловок торговых сетей. Их много: место на полке, плата за вход, там целый набор. Чем больше законодатель реагирует на эти уловки, тем больше уловок торговые сети придумывают», — отметил президент.



«Я не уверен, что требования забрать товар, тем более просроченный, соответствуют действующему закону. Это просто, видимо, такая правоприменительная практика недобросовестная. На это нужно обратить внимание соответствующих контрольных организаций. И мы это сделаем», — заявил глава государства.



В письме за подписью председателя президиума АКОРТ Ильи Ломакина-Румянцева на имя президента РСП Валерия Чешинского от 25 апреля говорится, что обсуждение проблемы возврата продукции, состоявшееся на встрече с Владимиром Путиным, «указывает на необходимость ускорения решения данной задачи». «В соответствии с этим в торговые сети — члены АКОРТ 25 апреля направлено обращение с просьбой запросить поставщиков хлебной продукции, заинтересованных в отказе от сложившейся модели распределения рисков перепроизводства, на предмет внесения соответствующих изменений в договоры уже в мае текущего года», — говорится в письме.



Ирина Яровая уже отреагировала на это обращение. «Не в первый раз только услышав позицию главы государства торговые сети приходят в чувства и начинают писать письма. Они это делают, когда понимают, что их дискриминационные практики вскрыты и доказаны, в надежде, что это позволит им не допустить установления законодательной защиты производителя», — сказала депутат.



Она напомнила, что Роспотребнадзор ранее уже заявил о невозможности возврата нереализованного хлеба как угрозы санитарно-эпидемиологического благополучия граждан. «Поэтому решение о подготовке поправок в закон о торговле в защиту покупателей и производителей, формирования честной цены и честного партнерства, продовольственной безопасности станут предметом Совета законодателей, Госдумы, Совфеда», — заявила Яровая.

