Несмотря на рост валового сбора соевых бобов в прошлом году до рекордных более чем 3,3 млн т, экспорт агрокультуры в этом сезоне заметно сократится, прогнозирует гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Если в прошлом сельхозгоду за рубеж (преимущественно из регионов Дальнего Востока) за рубеж было поставлено 456 тыс. т сои, то в этом году вывоз не превысит 350−360 тыс. т, оценивает он. По итогам сентября-мая экспорт составил около 300 тыс. т, против 390 тыс. т за аналогичный период сезона-2015/16.



Основная причина сокращения поставок — рост спроса на агрокультуру на внутреннем рынке. Из-за ограничений Россельхознадзора на импорт соевого шрота — важного компонента рациона сельхозживотных — его ввоз в текущем сезоне, по данным «ПроЗерно», сократился в 10 раз — с 360 тыс. т годом ранее до 37 тыс. т сейчас. Между тем, потребность российских животноводов в соевом шроте в России оценивается в 5 млн т в год. С учетом вновь введенных производственных мощностей по переработке соевых бобов, отечественные заводы готовы переработать свыше 4 млн т агрокультуры. «Сокращение импорта соевого шрота стимулировало его российских производителей к наращиванию объемов переработки, — комментирует Петриченко. — Соя стала более востребована на внутреннем рынке, поэтому и уменьшается ее экспорт».







Объемы переработки растут как в центре страны, так и в ДФО. Недавно был введен в эксплуатацию новый МЭЗ «Амурский» компании «Амурагроцентр». Первая очередь предприятия, построенная на территории опережающего развития «Белогорск» в Амурской области, ориентирована на традиционную переработку сои в масло и шрот. По итогам этого года предприятие должно произвести 120−140 тыс. т продукции. В Приморском крае переработкой сои занимается «Русагро». Завод группы «Приморская соя» рассчитан на 140 тыс. т сырья. Как рассказал «Агроинвестору» гендиректор группы Максим Басов, предприятие тоже будет наращивать объемы производства. А в Липецкой области завод по переработке сои, в том числе глубокой, планирует построить компания «Изолят», инвестиции превышают 3,3 млрд руб.



В этом году в России возможно обновление рекорда производства по сое. По данным Минсельхоза, агрокультура посеяна на площади 2,4 млн га, что на 5% больше прогноза. В прошлом году ею было занято 1,9 млн га.

