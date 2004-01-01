К 2020 году производство сои в европейской части России может достичь 1,8−2 млн т, а ее посевы займут чуть более 1 млн га, такой прогноз озвучил руководитель отдела анализа сырьевых и отраслевых рынков холдинга «Солнечные продукты» Владимир Жилин в ходе III международной конференции «Мировая соя — корма», где присутствует корреспондент «Агроинвестора». В прошлом году валовой сбор агрокультуры в этой части страны был на уровне 1,7 млн т (в целом по стране — примерно 3,1 млн т), она занимала 915 тыс. га (всего в России — около 2 млн га). Урожайность в 2016-м составила 19,1 ц/га, однако рекордные показатели прошлого года — во многом результат благоприятных погодных условий, обратил внимание эксперт, поэтому средний потенциал сбора с гектара он прогнозирует на более низком уровне. «Урожайность в 17−18 ц/га должна стать уверенным средним значением, хотя в хорошие годы она может превышать 20 ц/га, а в неудачные — падать ниже 15 ц/га, — отметил Жилин.



Значительнее нарастить производство сои за счет более существенного расширения ее посевов будет проблематично, считает эксперт. «Анализ показывает, что площадь земель, которые подходят для возделывания сои, ограничена. Основная ошибка — не учитывать то, что сейчас эти земли заняты другими агрокультурами, — подчеркивает Жилин. — Чтобы аграрий принял решение сеять именно сою, она должна обладать решающими конкурентными преимуществами — показывать более высокий уровень валовой маржи с гектара».



Однако сейчас с учетом средней урожайности агрокультур, затрат на производство и текущих уровней цен соя нередко проигрывает, оценил эксперт. Так, по его расчетам (в ценах на осень 2016-го), в Белгородской области маржа составляла 32,65 тыс. руб./га, тогда как, например, на яровой пшенице можно было получить 29,25 тыс. руб./га, причем на второй затраты будут примерно на 10 тыс. руб./га меньше. В Краснодарском крае соя также не показывает решающего преимущества: валовая маржа составляла около 33 тыс. руб./га, что лишь на 2 тыс. руб./га больше, чем по яровой пшенице. При этом, например, кукуруза в этих регионах дает 51,2 тыс. руб./га и 63,5 тыс. руб./га. «Если хозяйство может получить урожайность сои выше средней, то, конечно, показатели будут более высокими, но нужно понимать, что в этом случае и по другим агрокультурам эффективность может быть лучше, — уточнил Жилин. — При этом чем дальше двигаться от регионов, которые наиболее подходят для производства сои, тем хуже сравнительные показатели». У сои масса преимуществ в севообороте, но по экономике решающих доводов за ее возделывание нет, поэтому ее развитие будет идти постепенно, резюмирует он.



Кроме того, нужно учитывать то, что для российского климата соя — рискованная агрокультура. «Если погода не идеальная, а, например, такая, как была в 2014 году — хотя страшной засухи не было, соя сильно пострадала, средняя урожайность составила 11 ц/га, тогда как по другим агрокультурам показатели были неплохими», — приводит пример Жилин.



К тому же качество российских соевых бобов пока далеко от мировых стандартов. «Его можно и нужно повышать, но не уверен, что оно достигнет мирового уровня, при выращивании сои на богаре», — говорит эксперт. Селекция и развитие агротехнологий со временем сделают сою более привлекательной, потенциал дальнейшего расширения ее производства есть, но динамика роста будет не очень высокой, добавляет эксперт. «Производство комбикормов в России растет, поэтому потребность в сое будет возрастать. Органическое увеличение ее производства способно покрыть прирост спроса, однако дефицит сои в нашей стране все равно сохранится, до баланса пока далеко», — уверен Жилин.



Одним из решений проблемы повышения производства и качества сои холдинг «Солнечные продукты» считает развитие ее возделывания на орошении. «Мы на своем опыте видим, что на орошении качество и урожайность получаются более высокими: в 2015-м сбор с гектара достигал 26 ц, в прошлом — 33 ц, протеин в 2015 году доходил до 38%, в 2016-м — до 41%, — привел данные эксперт. — Мы продолжим работать с сортами и технологией. Сейчас у нас 10 тыс. га земель на орошении, в перспективе мы планируем увеличить их площадь до 200 тыс. га и производить 450−500 тыс. т высококачественной не ГМО сои — это шаг к снижению зависимости от импортной сои и достижению баланса на рынке».

