Минсельхоз США спрогнозировал увеличение посевных площадей сои в США в 2018 году до рекордных 91 млн акров (36,8 млн га), что на 324 тыс. га больше, чем в 2017 году. Такую же площадь, как ожидается, займет кукуруза — ее посевы будут расширены на 243 тыс. га. В то же время посевы пшеницы в сезоне-2018/19 сократятся до 45 млн акров (18,2 млн га) с 46 млн акров в 2017-м (18,6 млн га). Показатель снижается уже три года подряд и, как отмечает Reuters, если это произойдет в четвертый раз, то посевные площади под пшеницей в США опустятся до минимума с 1919 года, с которого ведется статистика.



При этом американское аграрное ведомство рассчитывает, что производство пшеницы в сезоне-2018/19 В США будет выше, чем в нынешнем и составит 1,8 млрд бушелей (49,4 млн т) против 1,7 млрд бушелей (47,4 млн т в 2017/18). По данным оперативного мониторинга Минсельхоза США на 26 ноября, как и в прошлом году, 92% посевов озимой пшеницы дали всходы, однако в хорошем и отличном состоянии находятся лишь 50% из них. Годом ранее этот показатель составлял 58%, неделю назад — 52%.



Международный совет по зерну (IGC) прогнозирует еще большее снижение посевных площадей в США в следующем году — на 730 тыс. га до 44,2 млн акров (17,9 млн га), что, по данным организации, станет самым низким уровнем с 1890 года. «Из-за низкой доходности озимый сев, как ожидается, упадет до нового минимума Дальнейшее сокращение возможно и в рамках весеннего сева, однако многое будет зависеть от динамики цен и состояния растений», — отмечают аналитики IGC.



Снижение посевных площадей в США станет одной из причин их уменьшения во всем мире, отмечает IGC в своем прогнозе. По его данным, в сезоне-2018/19 мировой сев пшеницы сократится до пятилетнего минимума в 219,4 млн га, что на 600 тыс. га меньше, чем в нынешнем сезоне.



Сокращение ожидается и в России

Помимо США ожидается сокращение площадей под пшеницей и в России, по оценке IGC, в следующем году ее посевы могут уменьшиться на 300 тыс. га. Сев озимой пшеницы в Южном федеральном округе «превзошел целевой показатель и прошлогодний уровень, почти компенсировав некоторые задержки в работах в Приволжском регионе», сообщает Agrimoney со ссылкой на аналитиков международной организации. С учетом весенней посевной кампании совокупная площадь пшеницы под урожай 2018 года в России, как прогнозируется, «останется на высоком уровне в 26,5 млн га благодаря потенциально высокой отдаче». В связи с рекордным урожаем в этом сезоне Россия должна стать крупнейшим мировым экспортером пшеницы, напоминают аналитики IGC.



В 2017 году, по данным Минсельхоза России, посевная площадь пшеницы в стране составила почти 27,9 млн га, на 262 тыс. га из них растения погибли или были переведены на откорм. Таким образом, площадь к уборке составила 27,6 млн га, к 27 ноября убрано 99,1%. Намолочено более 88 млн т в бункерном весе, что на 12,2 млн т больше, чем в 2016-м.



Между тем, по прогнозу Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), посевы пшеницы под урожай 2018 года будут близкими к уровню предыдущего года, с возможным незначительным снижением на 100−200 тыс. га. «По озимой пшенице мы прогнозируем, что площади будут на уровне 2016-го, либо чуть меньше — на 100−200 тыс. га. По яровой же пшенице пока сложно что-либо прогнозировать — до сева еще четыре месяца», — прокомментировал «Агроинвестору» ведущий эксперт ИКАР Евгений Зайцев. Что касается сокращения сева в США, то, по его словам, сейчас там завершаются посевные работы, и все ждут итоговые данные, которые могут позволить рынку подняться. «В прошлом году площади снизились до 100-летнего минимума, и в текущем сезоне под урожай 2018 года есть вероятность, что сокращение продолжится. От этого зависит дальнейшая ситуация на мировом рынке в целом», — указал эксперт.

