По оперативным данным ФТС России на 10 января, с начала сезона-2017/18 Россия экспортировала 28 млн т зерновых агрокультур, что на 35% больше, чем за аналогичный период предыдущего сельхозгода. Как сообщает Минсельхоз, с июля 2017 года вывезено 21,8 млн т пшеницы, что на 34% больше, чем в сезоне-2016/17, 3,6 млн т ячменя (в 1,9 раза больше). Экспорт кукурузы по сравнению с прошлым годом снизился на 2% до 2,4 млн т.



Высокий темп вывоза поддержали экспортные цены на зерно, которые за первые две недели нового года показали рост. Так, по данным Минсельхоза, цена российской пшеницы 4-го класса увеличилась на 0,5% до $192 за тонну (FOB Новороссийск, 12,5% протеина). По подсчетам аналитического центра «СовЭкон», в среднем экспортные цены на пшеницу за первую рабочую неделю нового года выросли на $1,5 до $192,5/т, что стало первым укреплением экспортных цен с ноября. Как сообщает «Коммерсантъ», котировки были поддержаны ростом мировых цен и укреплением рубля в январе.



С начала января цены преимущественно росли и на внутреннем рынке, констатирует Минсельхоз: пшеница 3-го класса в европейской части страны за две недели 2018 года подорожала на 0,2% до 8315 руб./т, 4-го и 5-го классов — на 0,1% до 7010 руб./т и 5870 руб./т. Таким образом, по сравнению с началом прошлого года цена пшеницы 3-го и 4-го классов остается на 19% ниже, 5-го класса — на 25%.



В конце прошлой недели Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) повысила прогноз экспорта пшеницы из России по итогам сезона на 1,5 млн т до 35 млн т, что на 26% больше, чем в сезоне-2016/17. Как отмечает «СовЭкон», прогноз повышен на фоне снижения оценок экспорта для конкурентов: на 1,5 млн т до 27 млн т для Евросоюза и на 1,5 млн т до 17,5 млн т для Австралии. «Иными словами, отрыв России от основных конкурентов на мировом рынке пшеницы возрос. Причем ослабляются как раз позиции наиболее важных для России конкурентов: ЕС на рынках Северной и Западной Африки, Австралии — на рынках стран Юго-Восточной и Южной Азии, которые в этом сезоне наращивают закупки российской пшеницы», — отмечают аналитики центра. Как итог в этом сельхозгоду Россия займет пятую часть всей мировой торговли пшеницей, превзойдя по этому показателю как США (26 млн т), так и Евросоюз, прогнозирует FAS USDA. «Российский экспортный потенциал поддерживают благоприятные валютные курсы и низкие цены относительно других традиционных экспортеров. Другим ключевым преимуществом является географическая близость к быстро растущим рынкам Ближнего Востока и Северной Африки», — говорится в январском обзоре службы.



По данным Федерального центра оценки безопасности и качества зерна, к 9 января в список покупателей российской зерновой продукции входило 127 стран (в сезоне-2016/17 — 121 страна). Среди импортеров продолжает укреплять свои позиции Турция, которая в этом сезоне нарастила экспорт на 49% до 5,3 млн т зерна и продуктов его переработки. На втором месте — Египет, увеличивший закупку на 40% до 4,7 млн т, на третьем — Бангладеш (1,7 млн т, +5%). Первую пятерку крупнейших импортеров замыкают Иран и Саудовская Аравия (по 1,4 млн т).



По мнению руководителя аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского, в январе 2018 года вывоз зерна может составить 4 млн т против 2,4 млн т в январе 2017-го. В целом по итогам сезона экспорт зерна составит 48,1 млн т с учетом зернобобовых агрокультур, однако и планка в 50 млн т является вполне достижимой, полагает Павенский. Декабрьская оценка «СовЭкона» — 46,6 млн т, включая зернобобовые и продукты переработки зерна, аналитической компании «ПроЗерно» — 46−47 млн т. В сезоне-2016/17 экспорт российского зерна составил 35,5 млн т.



Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) прогнозируют рост отгрузок зерновых до 47,5 млн т. В том числе экспорт пшеницы в текущем сезоне должен вырасти на 9,1 млн т до 36,5 млн т, ячменя — на 2,5 млн т до 5,5 млн т, а кукурузы — снизиться на 1,2 млн т до 4 млн т. «Рекордная траектория экспорта России строится на фоне некоторой просадки производства зерновых в целом и пшеницы в частности в основных странах-производителях, что дарит нашей стране определенные конкурентные преимущества в цене», — отмечают аналитики ИКАР. Кроме того, играет роль и рекордный урожай пшеницы 4-го класса — основной экспортной позиции России на мировом рынке.

