Благодаря рекордному сбору и благоприятной конъюнктуре в сезоне-2017/18 большинство крупнейших экспортеров зерна увеличили объемы поставок за рубеж. Так, по данным аналитического центра «Русагротранса», компании из топ-10 по вывозу за июль-ноябрь нарастили объемы отгрузок за рубеж от 9% («МироГрупп» — восьмое место) до 125% («Артис-Агро» — девятая позиция). «Краснодарзернопродукт-Экспо» («КЗП-Экспо») находится на седьмой строчке рейтинга, за этот период компания нарастила отгрузки на 42% до 1,06 млн т. За аналогичный период годом ранее ее поставки за рубеж составляли немногим более 750 тыс. т. О том, каких результатов экспортер хочет достичь по итогам сезона «Агроинвестору» рассказал гендиректор компании Евгений Сидюков.



— Какие объемы зерна «КЗП-Экспо» планирует отправить за рубеж в 2017/18 сельхозгоду? Как в целом для вас складывается сезон?



- Сезон складывается правильно. Рассчитываем вывезти до 2 млн т зерна. Пока что идем заданными темпами.



— Что мешает вашей компании работать? Испытывали ли вы, например, проблемы с транспортировкой зерна от покупателя до точки перевалки?



- Да, конечно, в условиях того, что мы, как и многие другие экспортеры, для железнодорожных перевозок зерна на экспорт пользуемся услугами транспортных операторов и не имеем своего подвижного состава, в текущем сезоне сталкиваемся с нехваткой вагонов. Это, пожалуй, основной тормозящий темпы работы фактор. Хотя для комфортного выполнения нашего плана по экспорту подвижного состава в принципе хватает, но для того, чтобы вывезти сверх запланированных объемов — вагонов недостаточно.



— С начала этого сезона зерновой рынок работает по новой налоговой схеме. Удалось ли вам уже полностью перестроиться?



- Безусловно! Иначе мы просто не были бы экспортерами. Сейчас «КЗП-Экспо» при закупках зерна на 90% работает напрямую с хозяйствами.



— А насколько сложным был процесс перехода на такие взаимоотношения с аграриями?



- Он не был сложным. Просто раньше сельхозпроизводители видели договора на одну страницу, теперь — на несколько страниц, где четко прописаны обязательства по поставке и качеству. Они убедились, что ничего страшного здесь нет.



— Экспортные цены в текущем сельхозгоду заметно выше, чем в прошлом. По данным аналитического центра «Русагротранса», на FOB Новороссийск пшеница сейчас стоит около $191/т, в то время как в декабре 2016-го — $182/т. При этом на внутреннем рынке в середине декабря агрокультура все еще стоила на 15−20% меньше, чем годом ранее. Такое соотношение стоимости зерна внутри страны и за ее пределами дает все основания утверждать, что у экспортеров рентабельность бизнеса в сезоне-2017/18 вырастет. А вы отмечаете увеличение этого показателя?



- Я бы так не сказал. Доходность экспортных операций в этом сезоне стандартная. Мы зарабатывает на том же уровне, что и в 2017/18-м. При большой конкуренции на внешних продажах зерна никогда не было супердоходов.



«Краснодарзернопродукт-Экспо» входит в холдинг «Краснодарзернопродукт». «КЗП» — крупный оператор на аграрном рынке. Производит зерновые и масличные агрокультуры, осуществляет хранение, переработку, логистические и торговые операции. Предприятия компании расположены на Юге, преимущественно в Краснодарском крае. Консолидированная выручка группы по итогам 2016 года составила более 30 млрд руб.

