Экспортеры зерна продолжают работать рекордными темпами. В среднем с августа они ежемесячно вывозили около 5 млн т. А в ноябре экспорт зерна и вовсе превысил 5,5 млн т. По прогнозу аналитического центра «Русагротранса», в декабре поставки за рубеж побьют очередной рекорд и могут достигнуть 5,2−5,3 млн т. «Это небывалый результат, особенно для первого месяца зимы, — обращает внимание руководитель центра Игорь Павенский. — Обычно в декабре начинаются шторма в глубоководных портах, хуже идет рейдовая перевалка, постепенно закрываться малые порты Волга-Дона, однако в этом году погодные условия вполне позволяют переваливать зерно такими же темпами, как и осенью». По мнению эксперта, 50 млн т экспорта за сезон — это вполне достижимый потенциал для России уже сейчас.



В текущем сельхозгоду все порты работают на пределе своих возможностей и показывают рекорды по перевалке. Например, порт Новороссийск (зерновые терминалы НКХП, НЗТ и КСК) за июль-ноябрь увеличил отгрузки почти на 58% до 7,8 млн т, Туапсе — на 74% до более чем 1 млн т, Тамань — на 18% до 1,65 млн т. По итогам сельхозгода больше всего нарастят экспорт как раз черноморские порты, а также Каспия и Балтики, прогнозирует Павенский. Так, Новороссийск может увеличить перевалку более чем на 40% до 17,2 млн т, Туапсе — на 73% до 2,7 млн т, балтийские — тоже на 40% до 2,1 млн т, каспийские — почти вдвое, с 1,1 млн т до 2,05 млн т. Большие объемы будут отправлены за рубеж через малые порты Азово-Черноморского бассейна — около 11,3 млн т (в сезоне-2016/17 — 10,7 млн т). Свой вклад внесут порт Кавказ и Тамань: первый, увеличит объемы перевалки почти на треть до 3,85 млн т, вторая — на 17% тоже до 3,85 млн т.







Несмотря на рост объемов перевалки, некоторые экспортеры все-таки сообщают о трудностях с согласованием поставок по отдельным направлениям. С такой проблемой столкнулся «Глобэкс Грейн», который преимущественно грузит зерно на дальние страны через балтийские порты. «Кроме того, что остро стоит проблема с наличием подвижного состава, в начале сельхозгода не согласовывали заявки на перевозку в порты Прибалтики либо разрешали их в сокращенном объеме, меньшем вплоть до 10 раз!», — делится коммерческий директор компании Александр Григорьянц. В сентябре по этому направлению было согласовано только 10% от заявленных на перевалку объемов. В декабре их стали выполнять полностью, но вопрос нехватки вагонов так и остался.



«Еще одно наше важное направление — Азербайджан, — добавляет менеджер. — Там с согласованием проблем нет, но не каждый перевозчик в нынешний дефицитный период дает туда вагоны: выгоднее возить на более короткие расстояния с более быстрым оборотом подвижного состава». По мнению Григорьянца, скорее всего, ситуация так и останется напряженной вплоть до сезонного спада отгрузок в мае. В летний период вагоны можно будет получить легче, но и объемы перевозок уменьшатся, также как и потребности, и предложение зерна на реализацию. По оценке аналитического центра «Русагротранса», за первые пять месяцев сезона «Глобэкс Грейн» сократил объемы экспорта на 26% до 147 тыс. т. В рейтинге крупнейших экспортеров компания сейчас занимает 27-ю позицию.



По данным центра, в июле-ноябре вывоз зерна превысил 22,7 млн т, что на 32% больше, чем за аналогичный период годом ранее. В частности, экспорт пшеницы увеличился на 32% почти до 17,8 млн т, ячменя — в 1,9 раза до 3 млн т, а отгрузки кукурузы снизились на 4% до 1,8 млн т.

