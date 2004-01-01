Минсельхоз предлагает продлить нулевую экспортную пошлину на два года

Нулевая пошлина на экспорт пшеницы из России может быть продлена на два года, сообщил глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский на пресс-конференции в Москве. Он рассказал, что около трех недель назад союз отправил в правительство очередное письмо с просьбой отменить пошлину. «Но Минсельхоз на данный момент подготовил другие предложения в рамках проработки по нашему обращению. И направляет в Белый дом соответствующие предложения, которые говорят о том, чтобы продлить нулевую пошлину еще на два года», — рассказал Злочевский.



Он предположил, что решение о продлении нулевой пошлины может неблагоприятно повлиять на инвестиции в отрасль. «Что означает это продление? Это означает, что дамоклов меч для инвестиций, производимых в качество, будет продолжать висеть. Либо ее надо отменить и сказать рынку в открытую, что больше такой механизм никогда применяться не будет, вне зависимости от ситуации, для того чтобы эти инвестиции в повышение качества были произведены. Либо эти инвестиции просто мы не увидим, вот и все», — приводит «Интерфакс» слова Злочевского.



Отсутствие решения по экспортной пошлине на пшеницу директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов ранее называл одним из факторов, негативно влияющих на темпы экспорта зерна к концу сезона. «По июнь включительно ставка нулевая, а что будет дальше, пока неизвестно», — говорил Сизов «Агроинвестору». Среди других факторов — традиционное снижение торговой активности в преддверии нового урожая, также дополнительные риски создает чемпионат мира по футболу, в связи с которым возможны определенные ограничения в работе портов Ростовской области. Оценка «СовЭкона» экспорта зерна в марте — 5 млн т, прогноз на апрель — 4 млн т.



Вывозная таможенная пошлина на пшеницу была введена с февраля 2015 года для стабилизации ситуации на зерновом рынке. Ее размер составлял 15% плюс 7,5 евро, но не менее 35 евро за тонну. С 15 мая этот механизм был отменен, однако с 1 июля была введена новая формула экспортной пошлины на пшеницу — 50% от таможенной стоимости минус 5,5 тыс. руб., но не менее 50 руб. за тонну. В октябре 2015-го формула расчета была вновь пересмотрена — 50% минус 6,5 тыс. руб., но не менее 10 руб. за тонну. С 23 сентября 2016 года пошлина была обнулена, решение действует до 1 июля 2018 года. В марте глава Минсельхоза Александр Ткачев пообещал, что пошлина на экспорт пшеницы после 1 июля возвращаться не будет. Однако будет ли она совсем отменена или продлена нулевая пошлина, решение пока не принято. «Как минимум, мы продолжим нулевой вариант, как максимум — мы ее ликвидируем», — сказал Ткачев, отметив, что в свое время пошлина стала «наиболее действенным компромиссным вариантом, который сыграл решающую роль».



Пошлина вводилась постановлением правительства после девальвации рубля в 2014 году. Тогда премьер-министр Дмитрий Медведев объяснял введение ограничений на внешнюю торговлю зерном тем, что в силу волатильности рубля и выгодных цен экспорт зерна заметно вырос. Некоторое время спустя представители Минсельхоза говорили, что ведомство рассмотрит отмену вывозной пошлины на зерно при стабилизации рубля. Между тем, в последние дни говорить о стабилизации рубля не приходится: после введения в пятницу новых санкций со стороны США рубль за два дня потерял 9,1% к евро и 8,6% к доллару. Только во вторник официальный курс евро вырос почти на 4,92 руб. до 76,85 руб., доллар подорожал на 3,79 руб. до 62,37 руб.



В то же время само по себе падение курса рубля может позитивно сказаться на экспорте российского зерна, который к концу сезона пошел на спад. Так, по словам Злочевского, именно внешние цены позволили России нарастить отгрузки в этом сезоне. «Сейчас еще у нас в последние дни курс ослаб, это будет способствовать, естественно», — сказал Злочевский (цитата по РИА «Новости»). Однако долго ли продержится такой курс, никто не знает. «И как это повлияет в дальнейшем, это будет зависеть от политических факторов, а не от наших внутриэкономических. Но тем не менее, это способствует сейчас вывозу на внешние рынки, и в общем ликвидности нашего зернового рынка», — добавил эксперт.



Согласно оперативным данным ФТС, с начала сезона к 4 апреля экспорт зерна составил почти 40 млн т, что на 39% выше аналогичного периода предыдущего сельхозгода. Средняя экспортная цена на российскую пшеницу (4-й класс, FOB Новороссийск, 12,5% протеина) за последнюю отчетную неделю выросла еще на $2 и к 5 апреля достигла $210 за тонну. По оценке Минсельхоза экспорт зерновых агрокультур в этом году может составить 52−53 млн т. Мартовский прогноз «СовЭкона» — на уровне 50,2 млн т, в том числе 38,3 млн т пшеницы, однако в апреле он, вероятно, будет повышен. РЗС ожидает отгрузки зерна за рубеж в районе 50−52 млн т. Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в апрельском отчете повысила прогноз экспорта пшеницы из России на 1 млн т до 38,5 млн т (без учета Крыма) на фоне того, что темп отгрузок не снижался зимой благодаря хорошей погоде. По прочим зерновым оценка увеличена на 200 тыс. т до 10,26 млн т за счет корректировки прогноза вывоза ячменя до 5,4 млн т, поскольку на него сохраняется хороший спрос на Ближнем Востоке.