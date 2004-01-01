 Минсельхоз предлагает продлить нулевую экспортную пошлину на два года — Агроинвестор
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Рынки
Минсельхоз предлагает продлить нулевую экспортную пошлину на два года
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
апрель 2018
Ограничения на вывоз пшеницы вводились после девальвации рубля в 2014 году
Нулевая ставка пошлины на экспорт пшеницы действует до 1 июля 2018 года
Фото: В. Бычков

Нулевая пошлина на экспорт пшеницы из России может быть продлена на два года, сообщил глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский на пресс-конференции в Москве. Он рассказал, что около трех недель назад союз отправил в правительство очередное письмо с просьбой отменить пошлину. «Но Минсельхоз на данный момент подготовил другие предложения в рамках проработки по нашему обращению. И направляет в Белый дом соответствующие предложения, которые говорят о том, чтобы продлить нулевую пошлину еще на два года», — рассказал Злочевский.

Он предположил, что решение о продлении нулевой пошлины может неблагоприятно повлиять на инвестиции в отрасль. «Что означает это продление? Это означает, что дамоклов меч для инвестиций, производимых в качество, будет продолжать висеть. Либо ее надо отменить и сказать рынку в открытую, что больше такой механизм никогда применяться не будет, вне зависимости от ситуации, для того чтобы эти инвестиции в повышение качества были произведены. Либо эти инвестиции просто мы не увидим, вот и все», — приводит «Интерфакс» слова Злочевского.

Отсутствие решения по экспортной пошлине на пшеницу директор аналитического центра «СовЭкон» Андрей Сизов ранее называл одним из факторов, негативно влияющих на темпы экспорта зерна к концу сезона. «По июнь включительно ставка нулевая, а что будет дальше, пока неизвестно», — говорил Сизов «Агроинвестору». Среди других факторов — традиционное снижение торговой активности в преддверии нового урожая, также дополнительные риски создает чемпионат мира по футболу, в связи с которым возможны определенные ограничения в работе портов Ростовской области. Оценка «СовЭкона» экспорта зерна в марте — 5 млн т, прогноз на апрель — 4 млн т.

Вывозная таможенная пошлина на пшеницу была введена с февраля 2015 года для стабилизации ситуации на зерновом рынке. Ее размер составлял 15% плюс 7,5 евро, но не менее 35 евро за тонну. С 15 мая этот механизм был отменен, однако с 1 июля была введена новая формула экспортной пошлины на пшеницу — 50% от таможенной стоимости минус 5,5 тыс. руб., но не менее 50 руб. за тонну. В октябре 2015-го формула расчета была вновь пересмотрена — 50% минус 6,5 тыс. руб., но не менее 10 руб. за тонну. С 23 сентября 2016 года пошлина была обнулена, решение действует до 1 июля 2018 года. В марте глава Минсельхоза Александр Ткачев пообещал, что пошлина на экспорт пшеницы после 1 июля возвращаться не будет. Однако будет ли она совсем отменена или продлена нулевая пошлина, решение пока не принято. «Как минимум, мы продолжим нулевой вариант, как максимум — мы ее ликвидируем», — сказал Ткачев, отметив, что в свое время пошлина стала «наиболее действенным компромиссным вариантом, который сыграл решающую роль».

Пошлина вводилась постановлением правительства после девальвации рубля в 2014 году. Тогда премьер-министр Дмитрий Медведев объяснял введение ограничений на внешнюю торговлю зерном тем, что в силу волатильности рубля и выгодных цен экспорт зерна заметно вырос. Некоторое время спустя представители Минсельхоза говорили, что ведомство рассмотрит отмену вывозной пошлины на зерно при стабилизации рубля. Между тем, в последние дни говорить о стабилизации рубля не приходится: после введения в пятницу новых санкций со стороны США рубль за два дня потерял 9,1% к евро и 8,6% к доллару. Только во вторник официальный курс евро вырос почти на 4,92 руб. до 76,85 руб., доллар подорожал на 3,79 руб. до 62,37 руб.

В то же время само по себе падение курса рубля может позитивно сказаться на экспорте российского зерна, который к концу сезона пошел на спад. Так, по словам Злочевского, именно внешние цены позволили России нарастить отгрузки в этом сезоне. «Сейчас еще у нас в последние дни курс ослаб, это будет способствовать, естественно», — сказал Злочевский (цитата по РИА «Новости»). Однако долго ли продержится такой курс, никто не знает. «И как это повлияет в дальнейшем, это будет зависеть от политических факторов, а не от наших внутриэкономических. Но тем не менее, это способствует сейчас вывозу на внешние рынки, и в общем ликвидности нашего зернового рынка», — добавил эксперт.

Согласно оперативным данным ФТС, с начала сезона к 4 апреля экспорт зерна составил почти 40 млн т, что на 39% выше аналогичного периода предыдущего сельхозгода. Средняя экспортная цена на российскую пшеницу (4-й класс, FOB Новороссийск, 12,5% протеина) за последнюю отчетную неделю выросла еще на $2 и к 5 апреля достигла $210 за тонну. По оценке Минсельхоза экспорт зерновых агрокультур в этом году может составить 52−53 млн т. Мартовский прогноз «СовЭкона» — на уровне 50,2 млн т, в том числе 38,3 млн т пшеницы, однако в апреле он, вероятно, будет повышен. РЗС ожидает отгрузки зерна за рубеж в районе 50−52 млн т. Иностранная сельскохозяйственная служба Минсельхоза США (FAS USDA) в апрельском отчете повысила прогноз экспорта пшеницы из России на 1 млн т до 38,5 млн т (без учета Крыма) на фоне того, что темп отгрузок не снижался зимой благодаря хорошей погоде. По прочим зерновым оценка увеличена на 200 тыс. т до 10,26 млн т за счет корректировки прогноза вывоза ячменя до 5,4 млн т, поскольку на него сохраняется хороший спрос на Ближнем Востоке.

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