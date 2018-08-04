В России принят закон об органической продукции

Президент Владимир Путин подписал Федеральный закон «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 25 июня он был принят Госдумой, три дня спустя одобрен Советом Федерации. Национальный органический союз ранее предполагал, что глава государства подпишет документ только осенью этого года. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года. Это связано с тем, что к моменту, когда он начнет действовать, должны быть произведены масштабные подготовительные работы, поясняет союз.

Принятый закон вводит понятия органической продукции и ее производителей, и регулирует нормы производства, хранения, транспортировки, маркировки и реализации такой продукции. Также документ дает определение органического сельского хозяйства. В перечне требований к выпуску органической продукции 11 пунктов. Например, ее можно производить, хранить и перевозить только отдельно от неорганической. Также производителям запрещено применять агрохимикаты, пестициды, антибиотики, стимуляторы роста для животных, гормональные препараты кроме разрешенных действующими стандартами. Кроме того, что нельзя использовать клонирование и методы генной инженерии, также под запретом оказалась трансплантация эмбрионов в животноводстве. В растениеводстве органическую продукцию будет нельзя выращивать на гидропонике. Также, например, закон запрещает использовать упаковку из материалов, которые могут привести к загрязнению органической продукции и окружающей среды, в том числе из поливинилхлорида.

Производители смогут добровольно сертифицировать производство и продукцию для установления соответствия национальным, межгосударственным и международным стандартам. После этого они смогут использовать маркировку, которая будет отличительным знаком органической продукции. Во время переходного периода размещать маркировку на товарах запрещено. Также закон предусматривает создание общедоступного единого государственного реестра производителей органической продукции, вести который будет Минсельхоз. Кроме того, документ закрепляет положение о господдержке производителей органической продукции.

По данным Национального органического союза, сейчас в России только одна сертификационная компания, которая прошла аккредитацию и может выдавать сертификат соответствия производства органической продукции — это «Органик Эксперт». Учитывая ее опыт прохождения аккредитации, этот процесс может занять до девяти месяцев, так что наличие переходного периода позволит любой сертификационной компании пройти аккредитацию, отмечает исполнительный директор союза Олег Мироненко. Также благодаря отложенному сроку вступления закона в силу удастся сформировать федеральные и региональные программы развития агросектора с учетом поддержки органического производства, предусмотреть средства на создание реестра предприятий, добавляет он.

Немаловажно и то, что участникам рынка нужно время, чтобы осознать, что после пяти лет ожидания закона, он наконец принят, и теперь необходимо выстраивать работу в соответствии с этим документом. «Нужно определение новых задач и движение вперед к созданию цивилизованного органического рынка в соответствии с мировыми практиками, — акцентирует Мироненко. — Важным является и продолжение согласования наших стандартов с мировым сообществом и внесение уже согласованных изменений, на которые уйдет весь 2019 год».

В январе этого года, когда законопроект об органической продукции был одобрен правительством и затем внесен в Госдуму, премьер-министр Дмитрий Медведев говорил, что российский рынок органической продукции развивается стихийно. «Отметку «органическая» можно встретить на продуктах, которые таковыми вообще не являются. Людям трудно понять, чем этот продукт отличается от тех, на которых есть знак «био», «эко», «фермерский», «натуральный». После принятия закона невозможно будет вводить потребителей в заблуждение, их права будут защищены», — отмечал Медведев. Бывший глава Минсельхоза Александр Ткачев оценивал, что сейчас Россия занимает менее 1% на мировом рынке органических продуктов, но в перспективе ее доля может вырасти до 10−25%. При этом потенциал роста мирового рынка органической продукции, по его словам, превышает $200 млрд к 2022 году.