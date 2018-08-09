Цены на гречиху будут падать еще два года

Из-за перепроизводства гречихи в двух предыдущих сезонах, цены на нее значительно снизились. По оценкам Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), весной гречиха в Алтайском крае подешевела до 5,5 тыс. руб./т, тогда как на максимуме в апреле 2011 года цена доходила до 56 тыс. руб./т. И хотя в 2018 году посевы агрокультуры в целом по стране были сокращены на 40% до 1,037 млн га против 1,7 млн га в прошлом, эксперты не ждут быстрого восстановления цены.



По мнению президента Союза зернопереработчиков Алтая Валерия Гачмана, гречиха будет дешеветь не только в этом, но и в следующем сезоне. Роста же цен на агрокультуру можно ожидать лишь к концу 2019/20 сельхозгода. В сезонах-2020/21 и 2021/22, по его мнению, цены на гречиху продолжат увеличиваться.



Рынок гречихи развивается циклами, продолжительность которых составляет пять-шесть лет, рассказал Гачман «Агроинвестору». Падение цен на агрокультуру длится два-три года: даже если после первого сезона низких цен на гречиху аграрии понимают, что посевы нужно сокращать, они не могут сделать это во время весенней посевной, так как предыдущей осенью уже были составлены карты полей и закуплены семена. Затем ситуация меняется, цены на гречиху начинают повышаться и растут еще два сезона.



Однако погодные условия могут скорректировать «длину волны», подчеркивает Гачман. Именно это произошло в 2012 году, когда была засуха. «Гречихе необходима жара и влага, а вот засуха для нее губительна. Ранний снег и ураган тоже могут серьезно повредить посевы, обрушив колос», — поясняет он. В случае подобных погодных катаклизмов рост цен на гречиху произойдет уже в начале сезона 2019/20, а к сезону 2020/21 страна может столкнуться с дефицитом агрокультуры, полагает Гачман. Хотя на данный момент нет никаких предпосылок для того, чтобы ожидать неприятных сюрпризов от погоды, добавляет он.



В целом, по прогнозам экспертов, урожай гречихи в этом году ожидается на уровне 0,9−1 млн т. Этот результат хоть и ниже прошлогоднего (1,5 млн т), но на 3,7% выше среднего, отмечает гендиректор «ПроЗерно» Владимир Петриченко. «Ожидаемые 0,9 млн т хотя и уступают прошлому и позапрошлому сезонам, в целом за семь последних лет это третий по величине урожай», — отмечает Гачман. С учетом переходящих запасов, которые на начало июля «ПроЗерно» оценивало в 365 тыс. т (в 1,9 раза выше среднегодового уровня), это значительно больше, чем необходимо для внутреннего потребления. «За последние 10−15 лет уровень потребления гречихи в России вырос. Если в 2003—2005 он был равен 600 тыс. т, то сейчас составляет 800 тыс. т — именно такой объем производства нужен для поддержания оптимальной цены на агрокультуру», — оценивает Гачман. При этом гречиха не экспортная агрокультура — даже рекордные продажи за рубеж в прошлом сезоне не превышали 5% от среднего объема производства, говорит президент Национального союза зернопроизводителей Павел Скурихин. Поэтому рассчитывать на то, что продажи на внешние рынки могут способствовать повышению цены на российскую гречиху не приходится.

