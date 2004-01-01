Максим Басов, Гендиректор группы компаний « Русагро

Пока этот договор ничего из себя не представляет, просто одна из многих деклараций. Мы уже давно отгружаем в Китай рыбу, морепродукты, соевые бобы, подсолнечное масло и пр. По данным Российского экспортного центра, на КНР приходится около 10% всего нашего экспорта продовольствия. Но чтобы отправлять сельхозпродукцию десятками миллионов тонн, нужно открыть рынок для мяса, зерна, сахара и кормовых ингредиентов.



Аркадий Левин, Председатель совета директоров компании « Краснобор

Мы уже сотрудничаем с КНР с конца прошлого года. Наша индейка там пользуется неплохим спросом: каждые два месяца мы получаем заявки от новых китайских партнеров. Конечно, у них есть свои требования к качеству продукта и даже к его укладке. К нам, например, приезжал китайский специалист, который показывал работникам фабрики, как это следует делать. В целом российские производители могут отправлять в Китай бесконечное количество мяса индейки. Другое дело, что у компании-поставщика должна быть грамотно выстроенная логистика и объемы производства не менее 10 тыс. т в год.



Сергей Балан, Президент Национальной ассоциации сельскохозяйственной продукции

Безусловно, сотрудничество с Китаем очень перспективно. Однако в России не так много сертифицированных элеваторов, откуда можно экспортировать зерно в КНР. В основном они расположены в Сибири. Но в регионах этого округа зерна производится гораздо меньше, чем, скажем, на юге России, в Поволжье и центре страны, где сертифицированные элеваторы как раз отсутствуют. Кроме того, в СФО традиционно развито мукомольно-крупяное производство, то есть потребление зерна в регионе высокое и свободных больших объемов для вывоза нет. Поэтому наладить экспорт зерна в Китай будет непросто. Для этого нужно создать условия для его поставок из других, более удаленных от китайского рынка областей. При этом нужно решить вопрос не только с сертификацией элеваторов, но и с предоставлением экспортерам-перевозчикам специальных железнодорожных тарифов.



Анна Фатикова, Представитель НМЖК

Наша компания уже поставляет в Китай нерафинированное подсолнечное масло. В 2016 году совокупный объем экспорта с маслозаводов НМЖК по всем направлениям составил более 140 тыс. т, и половина этого объема была отгружена китайским покупателям. Емкость рынка КНР велика, вопрос в том, насколько российские производители смогут использовать его возможности для продажи не самого традиционного для страны масла — подсолнечного.



Павел Миклухин, Гендиректор компании «Сибирский хлеб»

Для Зауралья экспорт сельхозпродукции в Китай — перспективное направление. Но для этого нужно совершенствовать инфраструктуру: строить новые порты, транспортные магистрали и зерновые терминалы по типу Забайкальского. Также нужно улучшать зерновую логистику: от приемки, сушки и хранения зерна до его погрузки в специальные контейнерные поезда. Без строительства специализированных логистических складов, которые будут ориентированы на вывоз, не обойтись. И самое главное — у нашего зерна нет бренда, а для китайской экономики торговая марка составляет 50% успеха.



С другой стороны, чтобы российские сельхозпроизводители согласились на поставки зерновых в КНР, цена должна быть привлекательной. Но Китай не ОАЭ, цены на экспортируемое зерно будут низкими в обмен на стабильные долгосрочные поставки. Что касается нашей компании, уже в этом сезоне мы готовы приступить к таким отгрузкам, но в объемах не менее 10 тыс. т по любой позиции.



Вячеслав Китайчик, Директор масло-сырьевого дивизиона холдинга « Солнечные продукты

Китай предъявляет высокие требования к качеству нерафинированного масла, не предлагая при этом более высокие цены тем поставщикам, которые отвечают этим требованиям. Для экспорта масла наливом есть и другие ограничения: у нас нет достаточного количества глубоководных причалов с терминалами, где продукт мог бы накапливаться в танкерах большого объема. Что до фасованного масла, то объем его вывоза пока невелик, но он растет и имеет большой потенциал: качество нашего рафинированного подсолнечного масла вполне соответствует самым жестким мировым требованиям, а его потребление в Китае активно развивается.

