В Карелии планируется создать рыбоводный кластер, который позволит примерно вдвое увеличить объем производства продукции аквакультуры. Предусмотрена реализация около 20 инвестиционных проектов общей стоимостью около 7,4 млрд руб., сообщила пресс-служба Федерального агентства по рыболовству.

По словам заместителя премьер-министра правительства республики Юрия Савельева, с 1993 года объем выращивания объектов аквакультуры в регионе увеличился почти в 60 раз — с 400 т до 18 тыс. т по итогам девяти месяцев 2016-го. Перспективы развития отрасли обусловлены ростом рынка рыбной продукции, связанного с увеличением потребления рыбы населением России и Карелии, а также влиянием процессов импортозамещения. Эти и другие факторы дают возможность прогнозировать, что к 2020 году суммарный объем выращивания рыбы в республике превысит 35 тыс. т в год, сообщил чиновник.

В рамках инвестиционной программы в Карелии планируется создать современный селекционно-племенной центр рыбоводства на базе Выгского рыбоводного завода ФГБУ «Карелрыбвод». Он войдет в состав кластера. Вместе с этим в рамках инфраструктурных проектов в регионе предусмотрено расширение существующих и создание новых инкубационно-вырастных комплексов, а также организация производства кормов и увеличение мощностей по выпуску оборудования. В республике продолжится формирование новых рыбоводных участков, создание рыбоводных хозяйств и расширение действующих ферм. Новые рыбоводные предприятия будут специализироваться на выращивании и рыбы (в основном, форели), и моллюсков, а именно мидий в акватории Белого моря. Кроме того, планируется строительство нескольких рыбоперерабатывающих производств различной мощности.

По расчетам, основной объем финансирования проектов придется на внебюджетные средства (средства инвесторов), более 1 млрд. рублей потребуется выделить из федерального бюджета, остальной объем обеспечит бюджет Карелии.

По данным Росрыболовства, объем производства товарной аквакультуры в России по итогам января-сентября 2016 года составил 96 тыс. т, что на 39% больше показателя за аналогичный период 2015-го, когда было произведено всего 68,9 тыс. тонн. Согласно госпрограмме развития рыбохозяйственного комплекса, к 2020 году объем производства товарной продукции в стране должен увеличиться примерно вдвое — до 315 тыс. т.