В 2016 году в Краснодарском крае собрано 446 т чайного листа, что на 36% больше, чем в прошлом году (328 т), сообщили в администрации Сочи. В 2013 году сбор чайного листа составлял 236 т. Насаждения чайного дерева занимают площадь 1,43 тыс. га земель, однако примерно половина из них не используется.

Промышленным выращиванием чая на Кубани занимаются 23 предприятия, в том числе шесть крупных, которые входят в Ассоциацию производителей краснодарского чая: «Шапсугский чай», «Солохаульский чай», «Дагомысчай», «Мацестинский чай», «Хоста чай», «Адлерский чай». Согласно региональной целевой программе по развитию чаеводства, до 2020 года в оборот должны быть вовлечены все имеющиеся чайные плантации. Однако, как сообщил «Агроинвестору» глава ассоциации Константин Туршу, сделать это будет непросто. «На протяжении последних шести лет производителям никакой господдержки оказано не было — последний раз субсидии выделялись в 2010 году. Как следствие ряд хозяйств свернули деятельность. На 2017 год нам было обещано на все хозяйства края 6 млн руб., но, во-первых, пока это обещание носит только декларативный характер, а во-вторых, это очень мало», — сказал Туршу, отметив, что для поднятия 1 га чайных насаждений нужно в среднем 800 тыс. руб. ежегодно.

Тем не менее, хотя российский чай не может по себестоимости производства составить конкуренцию импортному продукту массового сегмента из Китая, Индии или Вьетнама, отрасль имеет большой потенциал, уверен он. «Производители могут увеличить сбор в два и более раза. Понятно, что по объемам с другими странами конкурировать невозможно, но мы можем конкурировать по качеству», — сказал Туршу.

Производство на Кубани — единственном российском регионе, где чай выращивается в промышленных масштабах — колеблется в пределах 0,5% от потребностей российского рынка в чае, отметил гендиректор ассоциации производителей чая и кофе «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. В прошлом году импорт чая в Россию составил 170 тыс. т (92% — черный чай, 8% — зеленый чай). Крупнейшими поставщиками стали Индия (27% всех поставок), Шри-Ланка (24,6%) и Кения (15,1%). «Даже в случае развития отрасли и увеличения плантаций максимум, что можно добиться, это повышение доли чая отечественного производства, скажем, до 1%. С точки зрения потребностей российского рынка чая это несущественно. Однако краснодарский чай имеет определенные особенности, обусловленные региональной почвенно-климатической спецификой. И с учетом этого в Краснодарском крае важно развивать чаеводство — он является уникальным, потому что является самым северным чаем, выращиваемым в промышленных масштабах, и на него будет спрос, если акцент будет делаться не на массовом рынке, а на рынке элитного чая», — сказал «Агроинвестору» Чантурия.

Для развития чаеводства на Кубани летом 2016 года принят закон «О развитии чаеводства на территории Краснодарского края». Как сообщил глава управления сельского хозяйства администрации Сочи Вячеслав Линин, предприятия, которые реконструируют чайные плантации, будут получать субсидии по краевым программам в Минсельхозе Краснодарского края. Законом также предусмотрено создание и ведение реестра чайных плантаций — эту работу законодатели рекомендовали провести до марта 2017 года. Кроме того, на прошлой неделе во Всероссийском НИИ цветоводства и субтропических культур представили новые сорта чая, отличающиеся своей продуктивностью и зимостойкостью, а также высоким содержанием танина — не ниже 26%. По мнению ученых, внедрение новых сортов в сочетании с современной технологией возделывания поможет повысить объемы сборов и возродить заброшенные плантации.