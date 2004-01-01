Владелец группы «Дело» (один из крупнейших транспортно-логистических холдингов страны, владеет, в частности, глубоководным зерновым терминалом КСК) Сергей Шишкарев стал соучредителем костромской компании «Келарь». Ее основной вид деятельности — производство молока (кроме сырого) и молочной продукции. Как следует из данных ЕГРЮЛ, предприятие зарегистрировано 9 января этого года, уставной капитал составляет 12 млн руб. Бизнесмену принадлежит почти 37,5% акций, такая же доля у Александра Синявского — бывшего топ-менеджера группы, 25% владеет гендиректор «Келаря» Алексей Казанков.



Компания планирует построить в регионе сыроварни мощностью 4−6 т молока-сырья в сутки и выпускать свыше 180 т сыров в год. На первом этапе предприятие будет закупать сырье у местных производителей, но в перспективе не исключает, что займется и молочным животноводством, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на областного чиновника. Первые сыры будут выпущены весной-летом этого года. Как уточнил изданию сам Шишкарев, в проект уже вложено 30 млн руб., общий объем инвестиций оценивается в 600 млн руб. Бизнесмен добавил, что он лишь инвестор, а главным идеологом проекта является Синявский.



После введения в России продовольственного эмбарго в ответ на санкции Запада российские компании стали активнее инвестировать в создание и расширение мощностей по выпуску сыра. По данным Росстата, за 2016 год производство сыра и сырных продуктов увеличилось на 2,5% до 600 тыс. т. Однако динамика роста снизилась по сравнению с 2015-м: тогда оно прибавило 18% к уровню 2014 года, рассказала «Агроинвестору» руководитель исследовательской компании «Текарт» Евгения Пармухина. «В 2015 году доля российской продукции на рынке оценивалась в 73,1%. Особенно впечатляющими темпами увеличивалось производство твердых и полутвердых сыров самых популярных категорий — «Костромской», «Пошехонский», «Российский»: на 34%", — комментирует она. Росстат по итогам 2015 года оценивал долю импортных сыров в их товарных ресурсах ниже, чем «Текарт» — на уровне 23,3% против 26,9%. По итогам первого полугодия 2016-го на них пришлось 24,2%, тогда как в аналогичный период 2015-го было 22,5%, согласно Росстату.



В первом полугодии 2016-го ввоз сыров увеличился на 15,7% относительно января-июня предыдущего года. Основной причиной стала стабилизация ситуации на рынке: белорусские производители и новые поставщики настроили производство и ввоз с учетом России, поясняет Пармухина. «Наиболее активно экспорт в нашу страну наращивали Белоруссия (на 26%), Сербия (на 35%) и Уругвай (на 46%), — перечисляет эксперт. — Получается, что, несмотря на эмбарго, российским предприятиям есть с кем конкурировать».



Кроме конкуренции с импортом работу российских сыроделов осложняет нехватка сырья и низкая инвестиционная активность в молочном скотоводстве, что делает невозможным быстрое увеличение производства товарного молока. Также ситуация осложняется сокращением доходов населения: поскольку сыр не относится к товарам первой необходимости, на объем его потребления влияет уровень жизни людей. За последние пять-шесть лет рост цен на сыр превышал инфляцию, в этот период средняя цена прибавила примерно 60% достигнув в среднем 428,8 руб./кг в 2016-м, приводит данные Пармухина. Общая инфляция в России в 2015 году составила около 13%, а сыр подорожал на 18%. В ушедшем году, согласно Росстату, инфляция снизилась до 5,4%, продовольствие подорожало в среднем на 4,6%, при этом молоко и молочная продукция выросли в цене на 9,5%.







Тем не менее, при сохранении стабильной экономической ситуации в стране российский рынок сыров продолжит расти, в основном за счет развития внутреннего производства и появления новых иностранных партнеров, прогнозирует «Текарт». По предварительной оценке компании, в 2016 году рынок сыра прибавил около 6%. В последующие годы увеличение будет идти в пределах 5,5−7%. В этом случае уже в 2017-м российский рынок сыров может вернуться к досанкционным объемам потребления (свыше 850 тыс. т), а к 2020 году — превысит миллион тонн.



В 2016 году участники рынка регулярно заявляли о расширении действующих мощностей и открытии новых производств. Например, компания «Братья Чебурашкины» летом запустила новое для себя направление — выпуск мягких сыров. Финская Valio прорабатывала запуск производства плавленого сыра Viola в «слайсах» на территории России. В октябре новую линию по производству премиальных сыров с белой плесенью запустила краснодарская «Калория». Компания заявила о готовности увеличить выпуск сыров с плесенью в четыре раза до 30 т в месяц. «Городищенские сыры» налаживает производство сыров европейского качества в Юрьев-Польском районе Владимирской области. Сейчас предприятие занимается плавлеными сырами, но отрабатывает процесс выпуска твердых сортов по швейцарской технологии. «Нальчикский молочный комбинат» в 2017 году планирует расширить производство сыров и творога. Нарастить объемы производства сыров почти в два раза — с 5,5 тыс. т в 2016 году до более чем 10 тыс. т в 2017-м — планирует и «Великолукский молочный комбинат» (Псковская область). Компания модернизирует и увеличивает мощность действующей сыродельной фабрик, рассказал «Агроинвестору» гендиректор ВМК Дмитрий Матвеев.

