Период роста мировых цен на сахар оказался не слишком длинным — 13 месяцев с августа 2015 года по сентябрь 2016-го. С октября прошлого года они стали снижаться и продолжают падать до сих пор. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), к началу апреля котировка сахара-сырца уменьшилась на треть — до $355/т. Этот тренд пока не смогла переломить даже новость о закупке Индией 500 тыс. т сахара-сырца, разрешившей беспошлинный импорт в связи с ухудшением урожая из-за засухи, рассказал «Агроинвестору» ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов.



Выходящие оценки мирового баланса сахара после двух сезонов дефицита в 2015/16-м (нехватка оценивалась в 5,9 млн т) и 2016/17-м (7,9 млн т) с 2017/18 сельхозгода показывают профицит, который, по оценке Tropical Research Services, составляет более 2,8 млн т. Излишек прогнозируется в связи с ростом производства сахара во многих странах, превышающим увеличение объемов потребления продукта. Так, всего в мире по итогам сезона-2017/18 будет выработано около 187,4 млн т сахара (174,4 млн т в 2016/17-м) при потреблении 184,5 млн т (182,3 млн т).



В восьми свеклосахарных странах СНГ — России, Украине, Белоруссии, Молдавии, Азербайджане, Туркмении, Казахстане и Киргизии — в новом сезоне при благоприятных погодных условиях также ожидается рост производства в следствие расширения посевов сахарной свеклы. По прогнозу Минсельхоза, общероссийские площади могут увеличиться на 2% с 1108 тыс. га до 1129 тыс. га. На 7 апреля в стране свеклой было засеяно около 20,6% от плана или 232,3 тыс. га. По оценке ИКАР, южные регионы страны завершат сев в ближайшее время: «Погода благоприятна, при этом цифры отчетности по севу могут появиться позже», — отмечает Иванов.



Российские оптовые цены на сахар в разрез с мировой ситуацией растут с конца января. На начало апреля фиксировались уровни около $540/т (без НДС, Краснодар). В других странах СНГ дороже всего сахар стоит сейчас в Белоруссии — примерно $670/т, меньше всего — на Украине — $490/т.

