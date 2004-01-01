Правительство республики Крым заключило с Черноморской агропромышленной компанией (входит в международную группу GDP Investment) инвестиционное соглашение о создании на северо-востоке полуострова птицеводческого комплекса. Документ подписан в ходе Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ), сообщает пресс-служба мероприятия. Объем инвестиций в птицеводческий комплекс составит 8,54 млрд руб.



Весной 2018 года инвестор планирует запустить в работу первую линию птицефабрики мощностью 25,5 тыс. т мяса бройлера в год. Позднее ожидается запуск второй линии аналогичной производственной мощности. В результате к началу 2019 года комплекс будет выпускать 50 тыс. т мяса птицы в год, следует из инвестиционного проекта.



В будущем предполагается, что птицеводческий комплекс станет частью многопрофильного Черноморского мясного кластера, где кроме мяса птицы также будут производить свинину и говядину. Создание свиноводческого комплекса предусмотрено вторым этапом проекта, его мощность планируется на уровне 50 тыс. животных в год (4,5 тыс. т мяса в год). Далее намечено возведение ферм на 2 тыс. КРС, а также мясоперерабатывающего комплекса мощностью 45 тыс. т продукции в год.



Как сообщает пресс-служба ЯМЭФ, собственные средства инвестора составят 30% от инвестиций, остальные финансовые ресурсы инвестор планирует взять в кредит. Срок окупаемости проекта составит 10−11 лет. По данным Корпорации развития республики Крым, мясоперерабатывающий кластер будет располагаться на территории Советского района. «30 марта 2017 года Инвестиционный совет республики Крым одобрил бизнес-план, согласно которому на земельных участках общей площадью 345 га на территории Советского района предусмотрен старт первого этапа создания вертикально интегрированного многопрофильного комплекса по производству и глубокой переработке мяса», — говорится в сообщении корпорации. По ее информации, комплекс будет включать инкубаторий, завод по убою и глубокой переработке птицы, комбикормовое производство, а также логистический центр. Срок реализации проекта мясного кластера — четыре года. «Инвестор уже приступил к проведению инженерно-геологических, экологических, геодезических изысканий, эскизного проектирования; землеустроительных и кадастровых работ, заключению договоров аренды», — уточняется в сообщении.



GDP Investment Group, частью которой является Черноморская агропромышленная компания, занимается инвестициями в сельское хозяйство и пищевую промышленность. В 2003 году группа вышла на рынки стран СНГ, где ее оборот составляет более $160 млн. В России целевыми регионами, как следует из презентации инвестпроекта, являются Центральный и Крымский федеральные округа (сейчас включен в ЮФО — «Агроинвестор»). В Калужской области уже реализуется инвестиционный проект создания Кластера по выпуску традиционных французских мягких сыров мощностью до 180 т/год.



По данным Росстата, к 1 января 2017 года в Крыму насчитывалось 111,6 тыс. КРС, за год их число увеличилось на 1%, 138,5 тыс. свиней (снижение к уровню 2015 года на 14,1%). В сельхозорганизациях полуострова к концу 2016 года было 2,98 млн голов птицы, что составляет лишь 0,7% всего поголовья в сельхозорганизациях страны. Производство скота и птицы на убой в живом весе в январе-декабре 2016 года во всех хозяйствах региона сократилось на 4,2% до 140,5 тыс. т — таким образом, в прошлом году на Крым приходился только 1% общероссийского объема выпуска мяса.

