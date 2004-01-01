В городе Лебедяни Липецкой области во вторник утром произошло обрушение склада ЭКЗ «Лебедянский», принадлежащего корпорации PepsiCo. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области, по предварительным данным, пострадали два человека, которые оказались заблокированы на высоте.



«В результате обрушения склада разлилось несколько тонн сока, который по улицам города стекает в реку Дон», — говорится в сообщении прокуратуры. Для определения ущерба водному объекту на месте происшествия прибыли липецкий природоохранный прокурор и специалисты контролирующих органов в сфере природопользования. Представители МЧС занимаются разбором завалов. Общая площадь обрушения, по предварительным данным, составила 300 кв. м.







Как сообщила «Агроинвестору» официальный представитель PepsiCo, работа предприятия в настоящее время остановлена. «Завод сейчас не работает», — сказала она. На вопрос, когда производство будет восстановлено, она отвечать не стала, отметив, что в настоящее время все усилия направлены на эвакуацию людей. «Все остальные вопросы будут решаться после того, как мы удостоверимся, что люди находятся в безопасности и получили всю необходимую медицинскую помощь», — отметила она. Отказалась представитель PepsiCo сообщить и объем продукции, хранившейся на складе. По предварительным данным, общая площадь складского помещения превышает 1 тыс. кв. м.







Экспериментально-консервный завод «Лебедянский» — один из крупнейших производителей соковой продукции в России, принадлежит PepsiCo с 2008 года. Предприятие выпускает соки «Я», «Тонус», «Фруктовый сад», «Тропикана», «Привет». Завод в Лебедяни работает с 1967 года, в 2006 году «Лебедянский» начал строительство завода в Бердске. По оценке Российского союза производителей соков, в целом на PepsiCo приходится более 60% российского рынка соков, еще 25% — у Coca-Cola. До покупки «Лебедянского» в 2008 году доля PepsiCo на российском рынке соков составляла 1,7%.

