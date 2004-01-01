Аграрии Краснодарского края рассчитывают собрать урожай зерна не меньше, чем в 2016-м, а, возможно, даже смогут превзойти показатель прошлого года, рассказал «Агроинвестору» вице-губернатора Кубани Андрей Коробка. По его словам, уборочная кампания проходит успешно, в отличие от ряда других регионов погодные условия сейчас благоприятные. «Работает более 6 тыс. комбайнов, планируем, что через несколько дней в поля выйдут еще около 1,2 тыс. машин. Пока обмолочено около 40% посевов — убираем озимую пшеницу и горох, ячмень уже убрали», — уточнил чиновник. Если не считать кормовые агрокультуры, то следующим на очереди будет подсолнечник, затем сахарная свекла и кукуруза. Сбор этих агрокультур Краснодарский край планирует начать ориентировочно в начале августа.



Однако темп уборочной кампании отстает от показателей прошлого года. По данным федерального Минсельхоза на 11 июля, зерновые и зернобобовые на Кубани обмолочены с 625,6 тыс. га против 892,8 тыс. га на аналогичную дату 2016-го. Собрано 3,8 млн т зерна при средней урожайности 60,9 ц/га. Год назад этот показатель был немного ниже — 58 ц/га, однако тогда в это время было собрано уже 5,2 млн т. Урожайность пшеницы в регионе составляет 63,2 ц/га (59,5 ц/га в 2016-м), примерно с 30% обмолоченных полей получено 2,7 млн т. В прошлом году валовой сбор зерна в крае достиг почти 14 млн.



В Крыму сбор с гектара пшеницы заметно ниже прошлогоднего — 30,9 ц против 50,4 ц, однако средняя урожайность зерновых и зернобобовых выше на 2,2 ц/га — 30 ц/га, следует из данных федерального агроведомства. Сбор урожая идет полным ходом, уточнила «Агроинвестору» представитель Минсельхоза республики, проблем с погодой нет. «Уборочная проходит в штатном режиме, о каких-то сложностях аграрии не сообщают. На полях работает около тысячи комбайнов», — рассказала она.



К 11 июля сельхозпроизводители Крыма обмолотили 234,5 тыс. га посевов ранних зерновых, что составляет около 43% общей площади, собрано почти 704,8 тыс. т зерна (год назад было 852,5 тыс. т). В лидерах Красногвардейский район, который получил 117 тыс. т, обмолотив 39,1% посевов, приводит данные представитель министерства. Озимый ячмень уже убран с 87,6% посевной площади, озимая пшеница — на 22,3%, яровой ячмень — на 55,9%, яровая пшеница — на 13,9%, овес — на 15,5%, зернобобовые агрокультуры — на 45,7%, горох — на 54,8%, озимый и яровой рапс — на 69,2%. По прогнозу агроведомства, в целом урожай зерна и зернобобовых в республике в этом году ожидается на уровне 2016-го — около 1,3 млн т.



Аграрии Южного и Северо-Кавказского федеральных округов продолжают убирать зерновые и зернобобовые агрокультуры. По данным Минсельхоза России, к 11 июля в целом по стране намолочено около 9 млн т, год назад на эту дату было собрано более 13,8 млн т. В том числе урожай пшеницы составляет 5,7 млн т против 9,8 млн т годом ранее. Минсельхоз прогнозирует урожай на уровне 100−105 млн т, что, по словам главы министерства Александра Ткачева, «совершенно не катастрофично». «Поздняя весна, много заморозков — это, безусловно, ведет к снижению урожайности. Тем не менее, хочу сказать, что даже 100−105 млн т зерна вполне достаточно, потому что 40 млн т на кормовые цели, 20 млн т — продовольственные цели, 10 млн т— семена, 37−38 млн т — экспорт. Поэтому мы без хлеба не останемся в любом случае», — сказал министр, выступая на Всероссийском дне поля в Татарстане. Ранее директор департамента растениеводства агроведомства Петр Чекмарев высказывал опасения, что уборочная кампания будет тяжелой, а урожай зерновых может быть в пределах 100 млн т. В прошлом году валовой сбор зерна в стране достиг рекордных 120,7 млн т.

